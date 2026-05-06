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漢他病毒油輪已增至8人感染…今日5件事

世衛秘書長：郵輪漢他病毒疫情與新冠初期緊急狀態不同

中央社日內瓦6日綜合外電報導
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世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）...
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。歐新社

世界衛生組織秘書長譚德塞今天接受法新社專訪時表示，他不認為近期在郵輪上爆發、引發國際關切的致命漢他病毒疫情，與新冠肺炎疫情初期有相似之處。

報導指出，世界衛生組織（WHO）2日接獲3名乘客在宏迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上死亡，疑似爆發漢他病毒疫情的通報，這艘郵輪隨即成為國際關注焦點。

這種罕見疾病通常由受感染齧齒類動物或其尿液、糞便、唾液傳播，但目前已經確認這波疫情有3起案例感染可在人與人之間傳染的「安地斯病毒株」（Andes strain）。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世衛日內瓦總部受訪時淡化疫情威脅，強調「對全球其他地區的風險很低」。

被問到世衛是否認為這波疫情與新冠疫情初期的緊急狀態相似時，他答道：「不，我不這麼認為。」

譚德塞表示，雖然世衛已經「多次召開會議協調夥伴，作出因應」，但目前為止，他不認為有必要就漢他病毒疫情召開緊急委員會會議。

儘管如此，譚德塞坦言相關單位正全力因應，特別是設法將3名疑似感染者安全撤離自從3日起錨泊非洲西岸大西洋島國維德角外海的宏迪亞斯號。

譚德塞說：「這3名患者就在幾個小時前被撤離。」他坦言自己的團隊為了後送作業準備工作「度過一個有點難以入眠的夜晚」。

目前這3人正在前往荷蘭。宏迪亞斯號預計很快將駛往西班牙加那利群島（Canary Islands）。

他表示：「到時候其他乘客就會從那裡分別前往各自國家。」

譚德塞指出，目前已有醫護人員上船，包括來自世衛的工作人員，並表示「我們會持續監控和支援船上人員，同時也觀察外部情勢」。

他說：「我們正在盡最大努力。」

譚德塞 疫情 世衛

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