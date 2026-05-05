我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

美菲肩並肩軍演制中 日防相親赴觀摩

中央社馬尼拉5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本防衛大臣小泉進次郎（右）5日在菲律賓首都馬尼拉會晤總統小馬可仕（Ferdin...
日本防衛大臣小泉進次郎（右）5日在菲律賓首都馬尼拉會晤總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.，左）。歐新社

日本防衛大臣小泉進次郎今天前往菲律賓，將觀摩美國、菲律賓、加拿大及日本等國部隊舉行的「肩並肩」國際軍演，並與菲律賓總統小馬可仕會談，推動深化兩國防務合作關係。

美聯社報導，菲律賓與日本同為美國條約盟友，兩國於2024年簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement），允許雙方部隊進行大規模聯合軍演，為日本成為「肩並肩」（Balikatan）正式參與成員鋪路，並於今年派遣1400名兵力參演。

美國、菲律賓及其他盟國部隊每年參與「肩並肩」軍演，旨在因應各類安全突發情勢，並遏制中國在區域內日益強硬的態勢。

印度、澳洲等16國代表預計明天前往菲律賓西北部抱威鎮（Paoay），觀摩一場重要的「肩並肩」演習，小泉進次郎也名列其中，屆時菲律賓、美國、日本及加拿大將動用火力，對距海岸約40公里處的船隻進行模擬攻擊。

據報導，小泉進次郎將在菲律賓首都馬尼拉會晤小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.），可能討論日本二手驅逐艦移轉給菲律賓事宜。

日本 加拿大 小泉進次郎

上一則

伊朗外長5/6訪中 是否會見習近平受矚目

延伸閱讀

向菲美肩並肩軍演示威？ 解放軍在呂宋島以東實彈射擊

向菲美肩並肩軍演示威？ 解放軍在呂宋島以東實彈射擊
美菲肩並肩演習 展示無人機反制能力

美菲肩並肩演習 展示無人機反制能力
中菲南海爭端未歇 美菲等7國巴拉旺島反登陸演習

中菲南海爭端未歇 美菲等7國巴拉旺島反登陸演習
菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
六旬華男用這些手段狂捲5900萬美元 大量資金流向中國

六旬華男用這些手段狂捲5900萬美元 大量資金流向中國
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
好市多澳洲食草羊排好折扣「肉嫩巨香」 華人囤10包

好市多澳洲食草羊排好折扣「肉嫩巨香」 華人囤10包
Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光