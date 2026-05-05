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上船前就感染？宏迪亞斯號郵輪奪命漢他病毒 疑人傳人

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漢他病毒確診者下郵輪後曾搭機 世衛追蹤同班機旅客

中央社日內瓦5日綜合外電報導
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世界衛生組織（WHO）。(路透)
世界衛生組織（WHO）。(路透)

郵輪宏迪亞斯號疑似爆發漢他病毒疫情，世衛表示，一名乘客下郵輪後，曾搭乘從英屬聖赫勒拿島飛往南非約翰尼斯堡的班機，隨後因漢他病毒病故，世衛正在嘗試聯繫同班機旅客。

法新社報導，這名荷蘭籍女性郵輪乘客4月24日在聖赫勒拿島（Saint Helena）下船時出現「腸胃道症狀」。

世界衛生組織（WHO）表示，她在搭機前往約翰尼斯堡（Johannesburg）途中症狀惡化，於4月26日抵達急診室後過世，經PCR檢測，5月4日確認她感染漢他病毒（hantavirus）。

世衛強調，現已對同班機旅客啟動接觸者追蹤作業。

根據郵輪營運商─荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）的說法，這名女性乘客的丈夫4月11日在郵輪上去世，她24日跟隨遺體在聖赫勒拿島下船。

世衛並表示，截至2026年5月4日已發現7例（包括2起經實驗室確認的漢他病毒病例及5起疑似病例），其中包含3例死亡及1例重症，3人回報出現輕微症狀。

已發現的病例中，3人已不在船上，另有4人還在郵輪上，包括一名於2日死亡的德國籍乘客。

宏迪亞斯號目前錨泊在西非島國維德角外海，船上有23國的人員，包括來自英國、西班牙、美國的乘客及菲律賓籍船員。世衛表示，目前郵輪上共有147人。

世衛曾表示，漢他病毒是一種罕見但嚴重、可能致人於死的疾病，主要透過接觸受感染齧齒類動物的尿液、糞便或唾液傳播。然而，過去疫情中也曾出現人傳人的情形。

世衛流行病和大流行病防範與預防部門主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天告訴記者：「我們的確認為，（郵輪上）可能存在一些密切接觸者之間的人際傳播。」

她補充道，第一個生病的人疑似在登上郵輪之前就已經感染。

郵輪 南非 世衛

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