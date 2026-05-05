我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上船前就感染？宏迪亞斯號郵輪奪命漢他病毒 疑人傳人

川普掌控共和黨的權力是否穩固 今天7場初選成測試指標

英國打擊俄羅斯對外侵略 制裁名單含中國和香港實體

中央社倫敦5日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

英國政府今天宣布新一波制裁，打擊俄羅斯軍工業與對外侵略活動，制裁名單含2家中國和香港實體，它們被控向俄羅斯供應無人機技術和零組件及各式關鍵軍需品、支援俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

根據英國政府制裁資料庫，入列制裁名單的有香港M9 LOGISTICS及其旗下公司「上海石冉國際貨運代理」。

除了既有的對俄制裁法規基礎，英國政府今天更首次動用與人口販運、偷渡和非法移民有關法規，制裁向俄羅斯軍工業供應外籍勞工、以及為俄羅斯在戰爭前線供應外籍兵員的各國實體和個人。

今天總計有35個實體和個人入列制裁名單。以國籍和營運地址為準，相關實體和個人分別來自俄羅斯、白俄羅斯、中國（含香港）、泰國、喀麥隆、印度、孟加拉、古巴、肯亞、阿拉伯聯合大公國。

英國外交部指出，遭制裁的實體和個人以欺瞞手段從不同國家地區招募、引誘移工或移民，將他們送往戰場當「炮灰」，或者運往俄羅斯兵工廠從事勞動，包括生產無人機。

此外，部分遭制裁實體和個人涉入自其他國家誘騙移民，將他們運往芬蘭、波蘭等歐盟國家，以刻意製造更嚴重的非法移民問題、激發當地社會更多不穩定和對立。

根據英國政府制裁資料庫，相關非法移民、「炮灰」以及俄羅斯兵工廠廉價勞力的來源，包含埃及、伊拉克、象牙海岸、奈及利亞、肯亞、索馬利亞、摩洛哥、喀麥隆、敘利亞、葉門、孟加拉、印度、古巴。被害人遭逼迫赴戰場前，僅受過極少訓練。

英國官方資料顯示，入列制裁名單的實體和個人背後往往有俄羅斯政府支持他們的活動，包含俄羅斯大使館。部分活動也受白俄羅斯政府支持。

資料另顯示，遭制裁實體和個人運用一系列欺騙手段，包括在社群媒體刊登薪資優渥的職缺廣告、隱瞞「職缺」的軍事性質。一旦被害人抵俄後不願從命、拒絕上戰場，即可能遭監禁、施暴和威嚇。另一個欺騙手段則是宣稱可提供俄羅斯「合法」學生簽證。

英國外交部表示，俄羅斯持續對烏克蘭實施無差別攻擊，以平民和關鍵基礎設施為打擊目標，今年3月對烏克蘭發射的長程無人機總數創2022年戰爭全面爆發以來單月新高，4月起預計將進一步攀升。

若加總烏克蘭空軍每日發布的數字，俄羅斯今年4月對烏克蘭發射的長程無人機總數已超越3月，達單月超過6580架次。

俄羅斯 烏克蘭 香港

上一則

連續兩天 阿聯再遭伊朗飛彈與無人機攻擊

下一則

漢他病毒確診者下郵輪後曾搭機 世衛追蹤同班機旅客

延伸閱讀

歐盟對俄第20輪制裁含多家中企 北京批肆無忌憚

歐盟對俄第20輪制裁含多家中企 北京批肆無忌憚
英國組多國北方海軍 聯合保衛大西洋、打造混合戰力

英國組多國北方海軍 聯合保衛大西洋、打造混合戰力
油輪疑為俄羅斯影子艦隊 瑞典逮捕中國籍船長

油輪疑為俄羅斯影子艦隊 瑞典逮捕中國籍船長
美制裁中煉油廠 北京反擊禁執行

美制裁中煉油廠 北京反擊禁執行

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」
六旬華男用這些手段狂捲5900萬美元 大量資金流向中國

六旬華男用這些手段狂捲5900萬美元 大量資金流向中國