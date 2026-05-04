拒停靠 維德角擬空中轉運涉疫郵輪患者

荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情。（美聯社）

維德角共和國（Cape Verde）衛生部門4日說，正準備通過空中救護方式轉運停留在首都普拉亞港外海域的荷蘭「宏迪亞斯」號郵輪 相關患者。這艘郵輪因出現呼吸道疾病疫情 ，未獲准靠港。

維德角國家衛生局局長安熱拉·戈梅斯當天在新聞發佈會上說，正與英國、荷蘭協調推進患者轉運工作，維方正在等待空中救護人員出發。郵輪目前仍停留海上，接受維德角有關部門監測，直至轉運和調查工作完成。

戈梅斯說，維方醫護人員已完成相關生物樣本採集，並送往包括國際實驗室在內的機構檢測，以確定此次疫情病原體。

據南非 媒體報道，「宏迪亞斯」號郵輪從阿根廷駛出，原本目的地是維德角。但維德角衛生部門4日拒絕郵輪靠港。

世界衛生組織3日證實，「宏迪亞斯」號郵輪出現漢坦病毒感染引發的疫情，確診1例漢坦病毒感染病例，另有5例疑似病例，總計3人死亡。世衛組織歐洲區域主任漢斯·克呂熱4日表示，世衛組織正與相關國家合作，支持醫療救治、人員轉運、相關調查和公共衛生風險評估；漢坦病毒不易在人際間傳播，此次事件對更廣泛公眾的風險仍然較低，無需恐慌，也無需實施旅行限制。