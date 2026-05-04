我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵輪疑爆漢他病毒疫情 遭拒停靠維德角乘客禁下船

這家航空突停業 旅客如何退費？今日5件事

立陶宛列車接連出軌事故 當局展開調查

中央社記者游堯茹維爾紐斯4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

立陶宛近日接連發生列車出軌事故，影響鐵路運輸。國營鐵路集團LTG表示，儘管交通已恢復，部分路線仍可能出現延誤；官方呼籲在調查結果出爐前，避免臆測事故原因。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，其中一起事故發生於3日深夜，一列由立陶宛帕萊莫納斯（Palemonas）開往德國杜伊斯堡（Duisburg）的貨運列車，在耶謝亞（Jiesia）出軌，涉及1輛火車頭及4節車廂。另一起事故則於2日發生在古茲尤奈（Gudžiūnai），多節載運砂石的車廂出軌。

報導指出，目前2處事故地點仍在進行修復作業。LTG表示，部分路線可能出現最長約30分鐘延誤。

據報導，LTG代理執行長倫斯卡斯（Arūnas Rumskas）表示，由於短時間內發生2起事故，公司將針對各種可能原因進行全面調查。

倫斯卡斯指出，在耶謝亞發生事故的地點為一處複雜鐵路樞紐，設有多個轉轍器，且歐洲常用的1435毫米標準軌與前蘇聯體系使用的1520毫米寬軌在此交會，需透過軌道切換或調度轉換行駛路線，使該區段結構與操作相對複雜。

針對媒體詢問事故是否與蓄意破壞行動有關，交通部長塔明斯卡斯（Juras Taminskas）昨日在記者會上表示，事故可能與基礎設施老化或其他因素有關，但目前尚難定論，呼籲外界在調查結果出爐前避免臆測。

他表示，相關調查由司法部安全調查單位及LTG共同進行，預計需時1至2個月完成。

根據報導，該列車共載運20多節車廂，裝載不同貨物，其中包括危險物質甲醇，但未發生外洩或環境污染，僅有少量冷卻液滲出。警方已展開初步調查，目前研判為技術性事故，未發現涉及刑事犯罪跡象。

立陶宛 德國

上一則

美艦強闖荷莫茲海峽 伊朗開火緊張加劇

下一則

德媒：萊比錫市中心發生汽車撞人案 2死2重傷

延伸閱讀

印尼列車相撞增至15死88傷 總統探視傷者下令調查

印尼列車相撞增至15死88傷 總統探視傷者下令調查
紐約皇后區7號線地鐵致命事故 男子墜軌身亡

紐約皇后區7號線地鐵致命事故 男子墜軌身亡
丹麥火車對撞車頭變形 18名傷者5人危急

丹麥火車對撞車頭變形 18名傷者5人危急
美公開東航空難報告 揭發動機「自動駕駛遭手動關閉」

美公開東航空難報告 揭發動機「自動駕駛遭手動關閉」

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52

超人氣

更多 >
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款
吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」
華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客

華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客