美艦強闖荷莫茲海峽 伊朗開火緊張加劇

4日在伊朗阿巴斯港附近荷莫茲海峽的船隻。路透

在美國推動荷莫茲海峽被困船隻疏導行動後，伊朗 和美國的緊張局勢再度加劇。伊朗軍方4日發表聲明說，美軍驅逐艦當天試圖接近荷莫茲海峽，在無視初次警告後，伊朗海軍在敵方船隻附近進行了警告射擊。美軍同日表示，作為疏導行動第一步，兩艘懸掛美國國旗的商船已成功通過荷莫茲海峽。

伊朗軍方4日發表聲明說，當天，美軍驅逐艦在阿曼灣關閉雷達，試圖接近荷莫茲海峽，但在重新開啟雷達後，立即遭到伊朗海軍的無線電警告。在美軍驅逐艦無視初次警告後，伊朗海軍在敵方船隻附近進行了警告射擊，包括發射巡航導彈、火箭彈和無人機，成功阻止美國驅逐艦駛入荷莫茲海峽。

伊朗法爾斯通訊社稍早報導稱，一艘美國軍艦4日在伊朗東南部阿曼灣沿岸港口城市賈斯克附近無視伊朗海軍警告，企圖通過荷莫茲海峽，被兩枚導彈擊中後被迫掉頭並撤離該地區。

不過，美軍中央司令部隨即在社交媒體上發帖稱，沒有美國海軍艦艇被伊朗導彈擊中。美軍正為「自由計劃」提供支持，並執行對伊朗港口的海上封鎖。美軍中央司令部稍後又發帖稱，美國海軍導彈驅逐艦在通過荷莫茲海峽後，目前正在海灣執行疏導滯留船隻的相關任務。「作為第一步，兩艘懸掛美國國旗的商船已成功通過荷莫茲海峽，並正安全地繼續其航程。」

美國阿克西奧斯新聞網站4日援引美國官員和消息人士的話報導說，美國總統川普對伊朗問題「沒有協議、沒有戰爭」的僵局感到厭倦。報導稱，名為「自由計劃」的疏導行動是「一次可能導致與伊朗對抗的進程的開端」。一名了解該計劃的美國官員表示，美軍將摧毀伊朗應對的任何導彈或快艇，如果伊朗升級行動、攻擊海灣國家，美方將以全力重啟戰事。

川普3日在社交媒體發文稱，美國將於中東當地時間4日上午在荷莫茲海峽開始疏導行動，「引導」被困船隻駛離海峽。

伊朗就此密集強硬回應。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人說，荷莫茲海峽管理流程未發生任何變化，與伊斯蘭革命衛隊海軍宣布原則相違背的海上活動將面臨嚴重風險。違規船隻將被強力攔截。伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席易卜拉欣·阿齊茲表示，美國對荷莫茲海峽「新的海事管理制度」的任何干涉都將被視為違反停火協議。

據伊朗媒體4日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍公布了伊朗武裝力量管轄和控制的荷莫茲海峽新範圍。伊方管控範圍南起伊朗穆巴拉克山與阿聯富查伊拉南部之間的連線，西起伊朗格什姆島末端與阿聯烏姆蓋萬之間的連線。

海事情報公司「油輪追蹤者」網站4日在社交媒體上發文稱，一艘載有伊朗液化天然氣的船隻「似乎毫不費力地」突破了美國海軍的封鎖線。

與此同時，荷莫茲海峽船隻遇襲事件持續發生。英國海上貿易行動辦公室4日表示，一艘油輪在阿聯富查伊拉以北78海里（約144公里）處遭到不明導彈襲擊，所有船員均安全無恙，尚未收到對環境造成影響的報告；韓國外交部4日晚向新華社記者確認，在荷莫茲海峽內側、阿聯附近海域停泊的一艘韓國公司運營的船舶（巴拿馬籍）當天發生爆炸並引發火災，目前尚無人員傷亡；阿聯外交部4日發表聲明稱，伊朗使用2架無人機襲擊了該國阿布扎比國家石油公司旗下一艘通過荷莫茲海峽的船隻，阿聯方面對此表示譴責。

英國海上貿易行動辦公室同日確認，美國已在荷莫茲海峽分道通航制以南區域設立加強安全區，以支持船舶通行。然而，由於地區軍事行動仍在持續，荷莫茲海峽的海上安全威脅等級仍處於「極高」水平。

巴基斯坦外交部4日發表聲明說，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾3日晚與伊朗外交部長阿拉奇通電話。達爾重申巴方對促進伊朗和美國建設性接觸的持續承諾。巴基斯坦外交部同日發表聲明說，一艘被美國扣押的伊朗貨船上的22名船員于3日夜間被轉移至巴基斯坦，相關人員將於4日晚些時候移交給伊朗政府。

法國總統馬克宏4日在亞美尼亞首都埃里溫參加第八屆歐洲政治共同體領導人會議時表示，法國希望伊朗和美國能夠協調一致地重新開放荷莫茲海峽。

4日下午，阿聯內政部向迪拜和沙迦市民手機發布緊急警報說，存在「潛在導彈威脅」，市民應立即採取避險措施。但數分鐘後警報解除。此後，阿聯國防部通報稱，監測到4枚來自伊朗方向的巡航導彈，其中3枚在領海上空被成功攔截，另1枚墜入海中。

受美國海軍軍艦被伊朗軍隊導彈擊中的傳聞影響，國際原油期貨價格4日早間一度大幅上漲超過5%，但隨後回吐漲幅。

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