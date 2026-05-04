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韓國導演金昌民遭毆身亡 事隔半年2嫌犯被拘捕

中央社首爾4日專電
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韓國導演金昌民遭人圍毆致死。圖／摘自naver
韓國導演金昌民遭人圍毆致死。圖／摘自naver

韓國導演金昌民去年於一間餐廳用餐時，遭其他客人毆打而身亡，時隔半年，法院今天簽發對2名嫌犯的拘捕令，因有逃亡及湮滅證據之虞，將在拘捕狀態下接受檢方調查。

金昌民去年10月帶著患有發展障礙的兒子在京畿道九里市一間餐廳用餐，因噪音問題與其他客人發生爭執，進而引發暴力事件。金昌民遭毆打昏迷後被送往醫院，最終未能恢復意識，17天後被判定為腦死，並向4人捐贈器官、遺愛人間。

根據韓聯社報導，議政府地方法院南楊州支院今天對2名31歲嫌犯簽發拘捕令。法官表示，2人有逃亡及湮滅證據之虞，因此將在拘捕狀態下接受檢方調查，並被移送起訴。

2名嫌犯被控於去年10月20日凌晨1時左右，在京畿道九里市一間餐廳前，因噪音問題與金昌民爭執後，將其毆打致死（傷害致死）。

案件初期警方曾聲請拘捕令，但法院以「無逃亡之虞」等理由駁回。之後接手案件的議政府地檢南楊州支廳刑事2部成立專案小組，經補充調查，包括詢問金昌民有發展障礙的兒子、搜查嫌犯住處與手機等，於上個月28日再次聲請拘捕令。

另外，檢方這次追加指控2人在金昌民發展障礙兒子面前施暴，構成情緒虐待，違反身心障礙者福利法。檢方表示，「將依證據與法理全力證明嫌犯罪行，避免被害人蒙冤，也將使嫌犯受到與罪責相應的處罰。」

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