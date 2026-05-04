我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳美客牛排「升級版」 姐妹餐廳標榜個性化細節

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

郵輪疑爆漢他病毒疫情 遭拒停靠維德角乘客禁下船

中央社普拉伊亞4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」4日停泊在聖地牙哥島的維德角（Cape Verde）附...
圖為荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」4日停泊在聖地牙哥島的維德角（Cape Verde）附近的海域。歐新社

一艘荷蘭籍郵輪近來疑似爆發漢他病毒（hantavirus）疫情、造成3人死亡後，目前停在大西洋島國維德角共和國外海，該國拒絕郵輪停靠並禁止乘客下船，以確保居民健康安全。

法新社報導，即使世界衛生組織（WHO）歐洲辦公室表示，這對社會大眾仍屬低風險，維德角共和國（Cape Verde）仍禁止該郵輪乘客登陸當地。

維德角國家公共衛生研究院（INSP）院長魯茲利馬（Maria da Luz Lima）昨晚接受國營廣播電台RTC訪問表示，涉事郵輪「未獲准進入首都普拉伊亞（Praia）的港口停泊」。

魯茲利馬指出，「在本國境內，（該郵輪）乘客不得下船，此舉正是為了保護維德角人民」，強調「不會讓乘客與本國民眾產生任何接觸」。

WHO歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，WHO正迫切採取行動因應疫情爆發並與相關國家合作，包括支援醫療照護、撤離、調查以及公衛風險評估工作。

漢他病毒可能因囓齒動物的排泄物與尿液進入空氣中傳染，例如有人清掃老鼠出沒的棚屋時便可能染病。WHO表示，該病毒在人與人之間傳播的機率極低。

疾病最初出現類似流感徵兆，接著可能引發心臟及肺部衰竭，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，約有40%病例會導致患者死亡。

疫情 WHO 郵輪

上一則

大西洋郵輪疑爆漢他病毒疫情 荷蘭同意安排病患後送

下一則

烏克蘭無人機擊中距克宮10公里高樓 俄襲烏東釀4死

延伸閱讀

大西洋郵輪疑爆漢他病毒疫情 荷蘭同意安排病患後送

大西洋郵輪疑爆漢他病毒疫情 荷蘭同意安排病患後送
郵輪疑爆漢他病毒疫情 WHO：對社會大眾風險仍低

郵輪疑爆漢他病毒疫情 WHO：對社會大眾風險仍低
大西洋郵輪爆漢他病毒疫情 疑3死3染病 停靠路線曝光

大西洋郵輪爆漢他病毒疫情 疑3死3染病 停靠路線曝光
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款
吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」