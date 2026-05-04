我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中央司令部：兩艘美國商船已通過荷莫茲海峽

前紐約市長朱利安尼病重住院 川普：狀況危急

歐洲情報：憂暗殺與政變風險 普亭維安大幅升級

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭。(路透)
俄羅斯總統普亭。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，根據歐洲情報機構報告，克里姆林宮已大幅提高俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)個人維安，並在普亭身邊助理住家安裝監視系統，以因應俄羅斯軍方高層遭遇的一連串暗殺事件以及政變風險。報告寫道，就連為普亭工作的廚師、保鏢、攝影官，最近也接到命令禁止搭乘大眾交通工具；訪客拜會普亭之前必須通過兩次安檢，能夠近距離接觸普亭的工作人員只能使用不能上網的手機。

報告指出，某些加強安全的措施是在一名俄羅斯高層將領去年12月遇刺後幾個月內推出，多種跡象顯示面臨國內外雙重壓力的克里姆林宮內部不安逐漸升高，包括經濟困境、反對聲浪變多、烏克蘭戰場遭遇挫敗。

俄羅斯安全官員也讓普亭大量減少定期造訪的地點，普亭與家人不再前往莫斯科的幾個住所或瓦爾代(Valdai)避暑別墅。普亭今年尚未走訪任何軍事設施，不像去年頻頻巡訪。

報告指出，克里姆林宮如今對外發布的普亭影像都是預錄的。

俄烏戰爭邁入第四年，克里姆林宮危機感日漸增加。歐洲情報人士提供給CNN等媒體的報告指出，自從俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，普亭經常在克拉斯諾達(Krasnodar)經過安全升級的雕堡一待就是數周。

戰爭衍生的經濟成本如今已經變得顯而易見，大城市經常發生手機數據斷線，則讓支持普亭的中產階級也感到氣憤，反映了戰爭影響開始衝擊到原以為得以置身事外的都市精英。

報告指出，從今年3月以來，克里姆林宮與普亭都一直擔心敏感訊息可能外洩，也為針對普亭而來的陰謀或政變感到憂慮，普亭特別注意俄羅斯政治精英是否可能透過無人機發動暗殺。

CNN分析，報告當中最受矚目的結論則與普亭昔日親信、前國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)有關。

失寵後被逐出核心圈的蕭依古目前擔任俄國國安會秘書長，但被認為仍在俄軍高層之間掌握影響力，關係到政變風險。蕭依古前副手兼親信察利科夫(Ruslan Tsalikov)3月5日涉嫌貪污、洗錢、收賄而被捕，被視為削弱蕭依古實力的一步，蕭依古遭到司法調查的可能大幅提高。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

越搭越餓 日電車握環驚見「金黃可樂餅」 神級行銷讓乘客流口水

延伸閱讀

普亭提議5/9停火 澤倫斯基要求美方提供更多資訊

普亭提議5/9停火 澤倫斯基要求美方提供更多資訊
川普：與普亭和澤倫斯基談話 盼解決俄烏衝突

川普：與普亭和澤倫斯基談話 盼解決俄烏衝突
雙普通話 俄願調停美伊戰爭 川普提俄烏先休兵

雙普通話 俄願調停美伊戰爭 川普提俄烏先休兵
愛沙尼亞總統談與俄對話惹議 朝野政要齊聲反駁

愛沙尼亞總統談與俄對話惹議 朝野政要齊聲反駁

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款
川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了