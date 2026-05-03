大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

世界衛生組織(WHO )3日發布消息，指一艘在大西洋航行的郵輪爆發「嚴重呼吸道疾病」疫情 ，已造成三人死亡，還有一名英國男子仍在加護病房與死神搏鬥。

這艘從阿根廷 烏斯懷亞出發、前往非洲維德角的「MV Hondius號」郵輪上，共有六起疑似漢他病毒(Hantavirus)感染病例，目前已有一例經實驗室確認為漢他病毒感染。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)資料，漢他病毒是一類由老鼠傳播的病毒，主要透過接觸老鼠的尿液、糞便和唾液傳染。

首位死亡的是一名70歲男性乘客，他的遺體目前安置在南大西洋的英國屬地聖赫勒拿島。他的69歲妻子也在船上發病，被緊急送往南非約翰尼斯堡醫院後，不幸病逝。

另一名69歲英國男子同樣被送往約翰尼斯堡，目前正在加護病房接受治療。

WHO表示，實驗室檢測和流行病學調查已同步展開，船上乘客和船員已獲得醫療照護與支持。WHO也確認正在進行「病毒基因定序」，以了解病毒傳播途徑與可能的變異。

每日郵報(Daily Mail)報導，一名接近此案的消息人士透露，三名死者中包含一對荷蘭夫妻。該人士匿名表示，目前正在討論是否應將另外兩名生病乘客隔離在維德角的醫院，之後郵輪將繼續航行前往西班牙的加納利群島。

MV Hondius號在多家旅行社網站上被列為極地郵輪，由總部設在荷蘭的Oceanwide Expeditions公司經營。其中一條航線從烏斯懷亞出發，途經南喬治亞島和聖赫勒拿島，最終抵達維德角。

根據船舶追蹤網站顯示，MV Hondius號周日停靠在維德角首都普拉亞港附近。該船可搭載約170名乘客，並有約70名船員。

英國外交部回應每日郵報表示：「我們正在密切關注Hondius號郵輪可能爆發漢他病毒疫情的報導，並已準備好在必要時為英國國民提供協助。目前我們已與郵輪公司及當地政府保持聯繫。」

漢他病毒可導致人類出現從輕微感冒樣症狀到嚴重呼吸道疾病或出血熱等多種病症。早期症狀包括疲勞、發燒、肌肉痠痛和劇烈頭痛。