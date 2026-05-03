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高市早苗抵澳將晤艾班尼斯 商討因應中國稀土施壓

中央社東京3日專電
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日本首相高市早苗(右)訪澳，澳洲外長黃英賢接機。(歐新社)
日本首相高市早苗(右)訪澳，澳洲外長黃英賢接機。(歐新社)

日本首相高市早苗今晚抵達澳洲，展開繼越南之後的第二站訪問行程，明天將在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談，預料將聚焦經濟安全、能源及安全保障等議題，並協調發表聯合聲明，以因應中國運用稀土等資源加強經濟施壓。

讀賣新聞、每日新聞報導，此行是日本首相自2022年10月岸田文雄訪澳以來，時隔約3年半再度訪問澳洲。

日本政府將澳洲定位為「準同盟國」，因中國在印太地區影響力日益擴大，盼藉由強化日澳合作維持區域穩定。

雙方將於4日會談中討論強化包含稀土在內的重要礦產供應鏈，以及在伊朗緊張情勢下的能源安全問題。澳洲是日本液化天然氣（LNG）主要供應來源，雙方也將確認穩定供應與能源合作機制。

日澳已於今年4月簽署備忘錄，將以日本海上自衛隊「最上級」護衛艦改良型為基礎，共同開發澳洲海軍新型巡防艦，預料此次會議將確認雙方安全保障合作進一步深化。高市2日在越南提出推進「自由開放的印度太平洋」（FOIP），也預料將成為會談重點之一。

根據日本外務省，截至2025年10月，在澳洲的日本僑民約10萬5000人。在澳日僑人數於2024年超越中國，僅次於美國。兩國領導人預料將討論進一步擴大人員交流。

岸田文雄 日本 澳洲

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