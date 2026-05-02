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德防長不意外美減駐軍：德國將打造歐洲最強武力

中央社柏林2日綜合外電報導
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德國國防部長佩斯托瑞斯。(歐新社)
德國國防部長佩斯托瑞斯。(歐新社)

美國宣布將縮減德國駐軍5000人，德國防長今天對華府此舉表示不意外，並說歐洲自身需承擔更多安全責任。德國日前公布方針，目標是14年內打造自身成為歐洲最強武力。

根據法新社與路透的報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在聲明中說：「美軍正縮減歐洲駐軍，也從德國減少駐軍，這些都在意料中。」

佩斯托瑞斯說：「我們歐洲必須為自身的安全承擔更大的責任。」並指出德國在這方面正朝「正確方向前進」，列舉擴張聯邦國防軍（Bundeswehr）規模、擴大並加速軍備採購，以及基礎建設等作為。

美國五角大廈1日宣布，將從北大西洋公約組織（NATO）盟友德國減少駐軍5000人。佩斯托瑞斯估計目前駐德美軍人數「接近4萬人」。

面對華府對國防支出提出的嚴厲批評，德國在內的歐洲北約成員已承諾，將為自身防務負起更多責任。然而由於預算吃緊，加上軍事實力存在巨大缺口，歐洲仍需多年時間才能滿足自身安全需求。

佩斯托瑞斯說：「美軍駐紮歐洲，特別是在德國，符合我方利益，也符合美國利益。」但美國從德國在內的歐洲減少駐軍，是「可以預見的情況」。

國防新聞（Defense News）報導，德國在4月22日公布一系列綱領性戰略文件，包括第一份專屬德國自身的軍事戰略、一份新的軍力藍圖、人員擴編計畫，以及一項重新設計的後備部隊戰略，目標是2039年底前將自身打造為歐洲最強的軍事力量。

國防部長佩斯托瑞斯在去年11月的年度軍事會議上首次宣布這套方案，形容為一個歷史性轉折。德國國防部高層4月底向國會提交最終文件，並於4月22日對外發布不涉機密的概要內容。

名喚「為歐洲負責」（Verantwortung fur Europa）的軍事戰略，將俄羅斯視為主要威脅，並列出可能對北約發動攻擊的各種情境。戰略也彰顯軍事準則上的轉變，即採取「大一統戰區」（one theater approach），將北約、中東與印太視為相互連動的安全空間，而非各別獨立的戰區。

他指出，縱深精確打擊、能對付極音速飛彈的防空能力及無人機戰力是優先發展領域，並強調德國在遠程打擊能力方面須從零開始。

兵員擴編則計劃將德國現役部隊人數從目前的18萬5420人，擴增至2030年代中期的26萬，同時後備部隊也將從目前約6萬人擴增到至少20萬，使具備作戰能力的總兵力達46萬人。

增兵計畫分3階段，分別為到2029年是快速擴增階段、到2035年為能力導向擴展階段，到2039年與之後為長期科技驅動發展期。2026年1月生效的新法已將這些時程入法；若募兵未達目標就不排除徵兵（兵役法修法後已將徵兵列為備案）。

德國軍方的明確目標，就是要在2039年底前成為歐洲最強大的常規作戰武力。

後備軍人在德國長年被視為僅在緊急情況下才動員的次要力量，但如今已被明確提高並定位為「與現役部隊同等重要」而制定專門戰略，規劃後備部隊將負責本土防衛，並確保德國能發揮後勤樞紐功能，支援盟國部隊在危機期間能向東移動。

北約 北大西洋公約組織 華府

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