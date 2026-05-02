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一度被放棄 座頭鯨「提米」擱淺逾月 救援成功返大海

中央社法蘭克福2日綜合外電報導
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救援人員之前在座頭鯨「提米」(Timmy)身上蓋衣物以保護他的皮膚。(美聯社)
救援人員之前在座頭鯨「提米」(Timmy)身上蓋衣物以保護他的皮膚。(美聯社)

1個多月前在德國沿岸擱淺、奮力求生的座頭鯨，在救援組織數周以來的搶救後，經由注水駁船運送到丹麥附近的北海（North Sea）放生，今天終於順利返回大海。

影片來源：YouTube@德國之聲

法新社報導，救援組織成員華特-蒙默特（Karin Walter-Mommert）表示，這頭座頭鯨當地時間今天上午8時45分（美東時間上午2時45分）順利游離開從波羅的海沿岸威士瑪灣（Wismar Bay）運送牠的駁船。目前牠能自行自由地游動，至少看來，是朝著正確的方向前進。

這頭被德國媒體暱稱「提米」（Timmy）的座頭鯨3月23日首次被發現擱淺在呂北克（Luebeck）附近的一處沙洲，之後「提米」曾多次試圖脫離，卻又一再擱淺。

德國官員4月初時認為救援無望，決定放棄拯救「提米」，引發群眾強烈抗議，德國當局最後批准了2位富商提出的私人資助救援計畫。

然而，在充氣墊和浮筒救援行動失利後，救援團隊決定採用注水駁船的方式，如今成功讓提米重返大海。

根據德通社（DPA）報導，「提米」重返大海前，據稱身上已經安裝了全球衛星定位系統（GPS）發射器，以便追蹤牠未來的行蹤。

德國 丹麥

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