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澳洲原住民女童遇害引發暴動 總理艾班尼斯籲冷靜

中央社雪梨1日綜合外電報導
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澳洲愛麗絲泉醫院外一輛警車30日起火燃燒；一名涉嫌殺害5歲女孩的男子正被警方看守...
澳洲愛麗絲泉醫院外一輛警車30日起火燃燒；一名涉嫌殺害5歲女孩的男子正被警方看守在該醫院內。 （美聯社，Rhett Hammerton/AAP Image）

澳洲警方今天表示，1名男子疑似在1個偏遠小鎮殺害1名5歲原住民女童，而遭當地居民毆打昏迷；警方將他逮捕送醫後，醫院外有數百名抗議民眾與警消爆發衝突，當局呼籲群眾冷靜。

路透報導，約400名憤怒的原住民群眾昨晚在嫌犯被送往的醫院外聚集，他們投擲物品並縱火，造成數名警察與醫護人員受傷，並有多輛警車、救護車與消防車受損。

警方施放催淚瓦斯試圖驅散示威者。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、當地警長及遇害者家屬的發言人則皆呼籲民眾冷靜。

遇害女童住在澳洲北領地（Northern Territory）熱門觀光市鎮愛麗絲泉（Alice Springs）郊區，4月25日晚間從住家失蹤。之後有數百人在市郊的原生林地內搜尋，昨天發現她的遺體。

北領地警長杜爾（Martin Dole）在記者會上表示，47歲男子路易斯（Jefferson Lewis）之後來到愛麗絲泉的1個原住民聚落，警方認為他綁架並殺害女童。本週稍早警方已認定他是嫌疑犯，他有多項傷害前科，最近才出獄。

澳洲廣播公司（ABC）播出的畫面顯示，醫院外的抗議群眾有人高喊要回報，在澳洲原住民社會中這指的是傳統懲罰，通常是身體上的處罰。

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