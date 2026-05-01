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伊朗最高領袖籲民眾爭取經濟和文化鬥爭勝利

新華社德黑蘭5月1日電
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伊朗軍隊成員29日揮舞著國旗，站在伊朗最高領袖穆吉塔巴的海報前。歐新社
伊朗軍隊成員29日揮舞著國旗，站在伊朗最高領袖穆吉塔巴的海報前。歐新社

伊朗最高領袖辦公室1日發表聲明說，在「五一」國際勞動節和5月2日伊朗教師節來臨之際，最高領袖穆吉塔巴呼籲伊朗人民爭取經濟和文化鬥爭的勝利，讓敵人「失望」。

穆吉塔巴表示，伊朗伊斯蘭革命勝利47年來，伊朗已在軍事鬥爭領域證明了自身實力，現在必須在經濟和文化鬥爭領域讓敵人「失望」並「擊敗」敵人。

穆吉塔巴指出，教師、工人在文化和經濟鬥爭中最為有力，是文化和經濟領域的脊梁。伊朗人民應像支持軍隊一樣，支持教師和工人。

穆吉塔巴鼓勵伊朗民眾，優先消費國產商品，以支持產業工人；尤其是，受當前戰事影響的企業主盡可能避免裁員和解聘員工，應將員工視為寶貴財富；各級政府也應在力所能及的範圍內提供支持。

美國和以色列2月底對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗展開反擊。美伊4月上旬停火後，美國對伊朗實施海上封鎖。據美國媒體報道，美總統特朗普尋求對伊朗長期封鎖，以摧毀伊朗經濟，繼而迫使伊朗在談判中就範。4月30日，特朗普再次表示，美國對伊朗的海上封鎖正在發揮作用，聲稱伊朗「經濟正在崩潰，他們幾乎拿不到石油收入」。

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