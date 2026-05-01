伊斯坦堡勞工節集會 警方發射催淚瓦斯逮捕數百人

土耳其全國各地1日有數千人響應五一勞工節集會。圖為在第一大城伊斯坦堡警方在示威現場發射催淚瓦斯。路透

土耳其 全國各地今天有數千人響應五一勞工節集會。第一大城伊斯坦堡警方在示威現場發射催淚瓦斯，逮捕數以百計民眾。

法新社報導，根據土耳其律師團體進步律師協會（CHD），伊斯坦堡至少有370人遭到逮捕。法新社記者現場觀察到，警方從鎮暴車朝人群發射催淚瓦斯。

立場傾向在野陣營的電視台Halk TV播出的畫面也顯示，土耳其工人黨（Workers' Party of Turkey）主席巴斯（Erkan Bas）陷入辣椒噴霧籠罩之中。

他表示：「當權者一年365天都有發言機會，至少該有一天讓勞工們訴苦。」

在伊斯坦堡歐洲區有兩個團體宣告將前往塔克辛廣場（Taksim Square）進行集會而特別受到警方關注。過去多次爆發反政府抗議活動的這處伊斯坦堡地標昨晚已經遭到警方封鎖。

工會幹部阿克蘇（Basaran Aksu）在公開譴責塔克辛廣場被封鎖後隨即遭到逮捕。

每年勞工節土耳其當局都會部署大批警力，並且將塔克辛廣場周圍大片區域封鎖。去年抗議活動轉戰市區卡迪科伊區（Kadikoy），有逾400人遭到逮捕。今年被捕人數似乎不相上下。

工會和民間團體發起今年五一勞工節示威，訴求「麵包、和平、自由」。官方公布的通貨膨脹率為30%，但外界獨立估算認為實際接近40%。

在安卡拉，要求發放積欠工資的約100名煤礦工人結束為期9天絕食抗爭後加入五一遊行，受到民眾歡迎。響應首都集會的主要是年輕人，規模雖然龐大，同樣受到警方嚴密監控。

土耳其當局本周稍早對62人發出逮捕和搜查令，認定包括記者、工會分子和反對派人士在內的其中46人有「可能進行攻擊」的風險。