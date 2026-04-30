伊朗革命衛隊戰時掌實權 最高領袖角色遭削弱

伊朗德黑蘭29日舉行的集會上，伊朗軍隊成員揮舞著國旗，站在伊朗最高領袖穆吉塔巴的海報前。歐新社

隨著伊朗與美國、以色列開戰超過2個月，德黑蘭權力巔峰不再是單一且絕對的宗教權威。這個與過去截然不同的變化，恐使伊朗在考慮與華府 重啟談判之際，立場更加強硬。

路透報導，伊朗伊斯蘭共和國自1979年建立以來，始終圍繞著對國家關鍵事務擁有最終決定權的「最高領袖」。

然而，最高領袖哈米尼 （Ayatollah Ali Khamenei）在戰爭首日喪生，其受傷的兒子穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）雖接掌大位，卻開啟了一個由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）將領主導、且缺乏決定性仲裁者的新秩序。

據3名熟悉內部討論的人士透露，儘管穆吉塔巴仍位居體制頂端，但其角色主要是為將領們的決定提供合法性，而非自行下達指令。

伊朗官員與分析家指出，戰時壓力使權力集中於一個範圍更小、立場更強硬的核心圈。這個核心圈以最高國家安全委員會（SNSC）、最高領袖辦公室及革命衛隊為中心，後者目前主導軍事戰略與關鍵政治決策。

一名聽取過美伊和談簡報的巴基斯坦 高層官員指出：「伊朗人的反應慢得令人痛苦。顯然內部缺乏統一的決策指揮結構，有時竟需花費2到3天才能做出回應。」

分析家指出，美伊和談的阻礙並非德黑蘭內鬥，而是華府願意提供的條件與伊朗強硬派革命衛隊所能接受的底線之間存在巨大鴻溝。

在對美談判中，伊朗的外交窗口雖為外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi），但近期加入的議會發言人卡利巴夫（Mohammed Baqer Qalibaf）角色更為關鍵。

曾任革命衛隊指揮官與德黑蘭市長的卡利巴夫，已成為中東戰爭期間連結伊朗政治、安全與宗教精英的重要窗口。

然而，根據巴基斯坦及2名伊朗消息人士指出，前線真正的核心對話者是革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。早在停火協議宣布當晚，他就被確認為伊朗的關鍵人物。

知情人士透露，穆吉塔巴在以美首輪空襲中受重傷，目前不僅容貌受損且腿部傷勢嚴重，基於安全考量，他尚未公開露面，僅透過革命衛隊幕僚或有限的音訊連結進行聯繫。

德黑蘭27日向華府提交新提案。根據高級消息來源表示，新提案建議分階段談判，先擱置核武議題，待戰爭結束且波斯灣航運糾紛解決後再行處理；但華府堅持從一開始就必須觸及核議題。

前美國外交官、伊朗專家艾爾（Alan Eyre）指出：「雙方其實都沒有談判意願。」他認為雙方都相信時間會削弱對手，伊朗以荷莫茲海峽為籌碼，華府則想透過經濟壓力與封鎖。

內部人士指出，儘管穆吉塔巴在形式上是最高權威，但他更像是一個「簽署者」而非「指揮者」，僅負責背書機構共識後的結果。他們指出，實權已轉移到以最高國家安全委員會為核心的統一戰時領導層。

伊朗分析家阿吉齊（Arash Azizi）指出：「重大協議可能經過他，但我無法想像他否決國安會。他如何能反對那些實際操盤戰爭的人？」

消息人士告訴路透，穆吉塔巴的上位仰賴革命衛隊的支持，後者排擠了務實派，並支持他作為強硬派路線的守護者。革命衛隊在戰火中壯大，象徵著未來伊朗將採取更具侵略性的外交政策與更強硬的國內鎮壓。

此變化標誌著權力結構從「宗教優先」轉向「安全主導」。前美國談判代表米勒（Aaron David Miller）指出：「從神權轉向硬實力，從教士的影響力轉向革命衛隊。這就是伊朗現在的治理方式。」