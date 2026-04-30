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足總重申伊朗將在美國參加世界盃 川普：沒問題

中央社溫哥華30日綜合外電報導
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國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）30日在足總...
國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）30日在足總峰會開幕式上重申，伊朗將依計劃在美國參加世界盃。美聯社

國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天在足總峰會開幕式上重申，伊朗將依計劃在美國參加世界盃。美國總統川普對此回應「沒問題」，「就讓他們來吧」。

法新社報導，自美國與以色列攻擊伊朗以來，伊朗能否參加本屆在加拿大墨西哥和美國舉行的世界盃足球賽，一直充滿不確定性。

英凡提諾曾多次表示伊朗將會參加世界盃，他在溫哥華向足總會員發表談話時，再次重申此一立場。

英凡提諾表示，伊朗會參加2026年國際足總世界盃，「而且，伊朗的比賽地點當然是在美國。」

伊朗官員曾提出將小組賽從美國移至墨西哥，但這項提議已被英凡提諾否決。

川普與英凡提諾向來關係密切，川普在回答記者詢問

時表示，既然（英凡提諾）這麼說，我沒問題。

川普說，「我想，就讓他們來比賽吧。」

不過，擁有211個成員的國際足總今天在溫哥華召開大會，伊朗是唯一缺席的。伊朗足協（FFIRI）官員稍早曾與加拿大移民官員發生衝突。他們在抵達多倫多後突然離開加拿大，放棄前往溫哥華的後續行程。

伊朗媒體報導，伊朗足協（FFIRI）主席塔吉（Mehdi Taj）曾是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員，他與2名同事在遭到加拿大移民官員「侮辱」後，返回伊朗。

加拿大已將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，並於2024年納入黑名單。加拿大昨天表示，與革命衛隊有關聯的人員「不得入境」。

加拿大移民局在聲明中表示：「由於隱私法，我們無法對個案發表評論，但政府立場始終明確：加拿大無法接受伊斯蘭革命衛隊的官員入境，我們不歡迎他們。」

世界盃期間，伊朗將以美國亞利桑那州土桑（Tucson）作為大本營。他們被分在G組，同組還有紐西蘭、比利時和埃及。伊朗首戰將在6月15日於洛杉磯舉行，對手是紐西蘭。

墨西哥 加拿大 川普

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