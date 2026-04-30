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倫敦反猶恐攻事件後 英國調升安全威脅警示

中央社倫敦30日專電
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倫敦29日發生兩名猶太男性遭持刀攻擊事件，英國首相施凱爾（右1）30日赴案發社區...
倫敦29日發生兩名猶太男性遭持刀攻擊事件，英國首相施凱爾（右1）30日赴案發社區慰問安全守望和緊急應變志工隊。美聯社

倫敦29日發生兩名猶太男性遭持刀攻擊事件，警方已定調此事件為恐怖攻擊，英國政府今天進一步對英國全境調升安全威脅警示，最新的恐攻警戒等級為「嚴峻」（severe），這是第2高、僅次於「危急」（critical）的警戒等級。

英國內政部表示，這意味在未來6個月內，「極有可能」（highly likely）發生恐攻事件。

在今天警戒升高之前，英國的恐攻警戒等級原為「明確」（substantial），意指恐攻事件「有可能」（likely）發生。從「明確」調升為「嚴峻」，是將警戒等級升高一級。

英國內政部指出，29日發生的恐攻事件不是調升全國警戒等級的唯一原因。事實上，英國境內的恐攻威脅已持續升高一段時間，來源包括激進的伊斯蘭主義和極右翼宣傳，以及與個別國家有關、受特定國家支持的暴力攻擊（包含縱火）。

內政部資訊顯示，英國上一次宣布調升恐攻警戒等級至「嚴峻」是在2021年11月、在利物浦市（Liverpool）發生醫院炸彈攻擊以及一位國會議員遭刺殺死亡後。

這兩個案件的作案人分別為申請難民庇護遭拒人士和激進伊斯蘭主義者。直到2022年2月，英國的恐攻警戒等級才調降、恢復至「明確」。

根據倫敦警方資訊，29日在倫敦刺傷兩名猶太男性的是一名出生於索馬利亞的45歲英國籍男子。這名男子2020年即曾入列英國跨單位反恐防制計畫的觀察名單，但後來獲宣告「結案」。警方證實，這名男子有重度暴力和精神病史。

29日案發當天，這名索馬利亞出生的英國籍男子曾企圖以凶刀攻擊趕赴現場的員警，所幸無員警受傷。男子被制伏逮捕後，目前仍遭警方拘留。受傷的34歲和76歲猶太男性仍在醫院接受治療，狀況穩定。

警方持續調查工作，包括凶嫌是否曾涉入同一天稍早發生在倫敦另一處的持刀傷人案件。當時他在警方接獲報案後於6分鐘內趕抵現場前，已逃逸無蹤。

在中東地區近3年來軍事衝突和國際政治角力加劇的背景下，英國境內近期發生數起「反猶」暴力攻擊事件，特別是在宗教和族裔多元的大倫敦地區。

英國政府今天宣布加強對猶太社群的安全防護，包括額外投入2500萬英鎊（約3400萬美元），以強化社區巡邏偵察警力。首相施凱爾（Keir Starmer）今天稍早曾召開內閣緊急應變會議，並至29日案發社區慰問安全守望和緊急應變志工隊。

在29日爆發持刀恐攻事件，同一社區曾遭遇數起縱火，包括3月下旬有數輛在地猶太醫療志工隊的救護車因此起火燃燒。

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