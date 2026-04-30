獨／北京兩醫師用AI造假圖遭網友抓包 國際頂級期刊撤文

中國北京兩名主任級醫師在「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)發表案例報告，但刊出後被發現文中實例照片是經由AI生成。 圖為AI示意圖。(路透)

全球醫學界權威期刊「新英格蘭醫學期刊」(The New England Journal of Medicine，簡稱NEJM)29日正式撤回一篇由北京兩名主任級醫師共同署名的案例報告，該文章因照片中出現明顯的AI生成痕跡遭讀者舉報，作者已向期刊承認違規使用人工智慧 (AI)工具處理影像。

這篇報告標題為「吸入森林大火煙霧導致的支氣管管型」(Bronchial Casts from Inhalation of Forest-Fire Smoke)，由首都醫科大學附屬北京大興醫院呼吸中心主任王玉玲(Yuling Wang)、北京清華長庚醫院呼吸與危重症醫學科主任牟向東(Xiangdong Mu)共同署名發表。

罕見影像驚艷醫學界 尺規出錯卻露餡

該報告描述了一名87歲男性因吸入濃煙導致呼吸衰竭，醫師從其氣管中取出一枚長達數公分、完美呈現支氣管分叉結構的黑色碳末狀「管型」組織。由於影像罕見且具視覺衝擊力，在4月18日發表後即引發學術界關注。

然而，報告刊出後不久，多名讀者在社群平台指出照片存在嚴重瑕疵。最明顯的證據在於尺規的阿拉伯數字刻度並未依序排列，此為AI生成的常見錯誤。

作者辯稱「不清楚規定」 期刊撤文標註警告

本報28日針對此爭議向NEJM發函查證，NEJM回覆表示，該期刊對影像的原始真實性有嚴格要求，AI生成影像明顯違反期刊規範，已對其啟動審核。

29日，期刊轉述告知該文作者承認使用AI處理影像，並表示不清楚該期刊有「照片不得修改」的規定，稱只是利用了AI將尺規加到影像上。

NEJM於美東時間29日下午5時發布公告，保留原文頁面，但在標題標註「此研究已撤文」(RETRACTED)的醒目字樣。