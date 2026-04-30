聯合國秘書長：荷莫茲海峽持續受阻 將導致嚴重後果

聯合國秘書長古特雷斯（前排中）27日在安理會「海事領域的水道安全與保護」公開辯論會上發言，敦促相關方開放霍爾木茲海峽。 （新華社）

聯合國 秘書長古特雷斯4月30日警告，荷莫茲海峽通航持續受阻將導致嚴重後果。

古特雷斯當天在美國和以色列 對伊朗 軍事行動進入第三個月之際舉行記者會。

他說，多個機構預測顯示，即使荷莫茲海峽通航所受限制現在就解除，供應鏈仍需要數月才能恢復。受此影響，全球經濟增長率將從3.4%降至3.1%，通脹率將從3.8%升至4.4%。全球商品貿易增長率將從去年的4.7%降至約2%，並出現一些實質性的供應鏈中斷。而這已然是最好的情況。

古特雷斯表示，第二種情況是，如果荷莫茲海峽受阻情況持續至年中，全球經濟增長率將降至2.5%，通脹率將升至5.4%，貧困人口將新增3200萬，面臨極度飢餓的人口將新增4500萬。最壞情況下，如果海峽嚴重受阻持續至年底，全球經濟增長將進一步降至2%，通脹率將超6%。

古特雷斯指出，荷莫茲海峽這一關鍵水道被阻塞的時間越長，損害就越難以扭轉，人類付出的代價就越高。他呼籲立即開放荷莫茲海峽，同時敦促各方避免採取可能破壞停火的行動，通過對話尋求和平。