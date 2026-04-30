聯合國秘書長：荷莫茲海峽持續受阻 將導致嚴重後果
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聯合國秘書長古特雷斯4月30日警告，荷莫茲海峽通航持續受阻將導致嚴重後果。
古特雷斯當天在美國和以色列對伊朗軍事行動進入第三個月之際舉行記者會。
他說，多個機構預測顯示，即使荷莫茲海峽通航所受限制現在就解除，供應鏈仍需要數月才能恢復。受此影響，全球經濟增長率將從3.4%降至3.1%，通脹率將從3.8%升至4.4%。全球商品貿易增長率將從去年的4.7%降至約2%，並出現一些實質性的供應鏈中斷。而這已然是最好的情況。
古特雷斯表示，第二種情況是，如果荷莫茲海峽受阻情況持續至年中，全球經濟增長率將降至2.5%，通脹率將升至5.4%，貧困人口將新增3200萬，面臨極度飢餓的人口將新增4500萬。最壞情況下，如果海峽嚴重受阻持續至年底，全球經濟增長將進一步降至2%，通脹率將超6%。
古特雷斯指出，荷莫茲海峽這一關鍵水道被阻塞的時間越長，損害就越難以扭轉，人類付出的代價就越高。他呼籲立即開放荷莫茲海峽，同時敦促各方避免採取可能破壞停火的行動，通過對話尋求和平。
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