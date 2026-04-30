24小時接收6500噸裝備 以防長稱或「很快恢復」攻伊

以色列國防部長卡茲。(美聯社檔案照)

以色列國防部 長卡茲30日稱，以色列或許「很快需要」恢復對伊朗 的軍事行動。以國防部說，包括大量航空彈藥在內，6500噸軍事裝備在過去24小時內運抵以色列。

卡茲當天在以軍一場授銜儀式上稱，伊朗過去一年受到「極其沉重的打擊」。他同時表示，以色列儘管支持美國同伊朗談判，但或許「很快需要再次行動」。卡茲還說，以色列「隨時準備在任何戰線、任何地點打擊敵人」。

談及黎巴嫩局勢，卡茲說，以色列將繼續對黎巴嫩真主黨 採取行動，「就像我們在加沙地帶做的那樣」。以軍將摧毀黎南部以方所設「安全緩衝區」內所有武裝基礎設施。

以國防部發言人30日說，過去一天，兩艘貨船裝載「數以千計航空彈藥、地面彈藥、軍用卡車、聯合輕型戰術車以及其他軍事裝備」抵達海法港和阿什杜德港。這批軍事裝備總計6500噸，已被運往以色列「全國各地的軍事基地」。

以國防部還說，自2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，以色列已通過403次空運和10次海運行動接收超過115600噸軍事裝備。國防部高級官員阿米爾·巴拉姆說，以軍的採購和運輸行動將在未來幾周內繼續「擴大規模」。