伊朗最高領袖：美國在戰爭中輸得難看

德黑蘭街頭掛著穆吉塔巴的巨幅肖像。(歐新社)

伊朗 新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 （Ayatollah Mojtaba Khamenei）今天以書面聲明表示，美國在對伊朗這場戰爭中蒙受「顏面盡失的挫敗」。

綜合法新社與路透報導，由伊朗國家電視台代為宣讀的聲明指出：「今天，在全球惡霸於本區域進行史上最大規模軍事部署與侵略，以及美國在其計畫蒙受顏面盡失的挫敗兩個月後，波斯灣（Persian Gulf）與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）正揭開新篇章。」

他說，德黑蘭將確保波斯灣區域安全，並消除他口中所謂「敵對勢力對此一水道的濫用」，並表示荷莫茲海峽的新管理層將為所有波斯灣國家帶來安定、進步和經濟利益。

另據伊朗國營英語媒體「新聞電視台」（Press TV），穆吉塔巴．哈米尼表示波斯灣的未來將「一片光明」，不再受美國影響。

他在聲明說：「波斯灣地區光明的未來，將是排除美國，且致力服務區域國家進步、安居和繁榮的未來」，強調伊朗與位於波斯灣及阿曼海（Sea of Oman）沿岸的鄰國背負「共同命運」。

穆吉塔巴．哈米尼還說：「那些遠在數千公里外，卻貪婪地在此處犯下暴行的外國人，除了沉入這片水域底部，別無其他容身之處。」