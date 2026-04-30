我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

七旬夫妻20年前在蒙大拿州建家園 房產稅1年漲107%吃不消

在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔

伊朗最高領袖：美國在戰爭中輸得難看

中央社德黑蘭30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德黑蘭街頭掛著穆吉塔巴的巨幅肖像。(歐新社)
德黑蘭街頭掛著穆吉塔巴的巨幅肖像。(歐新社)

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）今天以書面聲明表示，美國在對伊朗這場戰爭中蒙受「顏面盡失的挫敗」。

綜合法新社與路透報導，由伊朗國家電視台代為宣讀的聲明指出：「今天，在全球惡霸於本區域進行史上最大規模軍事部署與侵略，以及美國在其計畫蒙受顏面盡失的挫敗兩個月後，波斯灣（Persian Gulf）與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）正揭開新篇章。」

他說，德黑蘭將確保波斯灣區域安全，並消除他口中所謂「敵對勢力對此一水道的濫用」，並表示荷莫茲海峽的新管理層將為所有波斯灣國家帶來安定、進步和經濟利益。

另據伊朗國營英語媒體「新聞電視台」（Press TV），穆吉塔巴．哈米尼表示波斯灣的未來將「一片光明」，不再受美國影響。

他在聲明說：「波斯灣地區光明的未來，將是排除美國，且致力服務區域國家進步、安居和繁榮的未來」，強調伊朗與位於波斯灣及阿曼海（Sea of Oman）沿岸的鄰國背負「共同命運」。

穆吉塔巴．哈米尼還說：「那些遠在數千公里外，卻貪婪地在此處犯下暴行的外國人，除了沉入這片水域底部，別無其他容身之處。」

伊朗 哈米尼

上一則

伊朗總統：伊朗對美國完全失去信任

下一則

移民福利申請案提交FBI 從嚴審批…今日5件事

延伸閱讀

伊朗：關閉荷莫茲海峽至美解封港口 接近船隻將成攻擊目標

伊朗：關閉荷莫茲海峽至美解封港口 接近船隻將成攻擊目標
川普稱伊朗陷入內鬥搞不清誰當家 穆吉塔巴發文反擊了

川普稱伊朗陷入內鬥搞不清誰當家 穆吉塔巴發文反擊了
誰要喝下那杯毒酒？伊朗最高領袖神隱、高層內鬥 川普停戰恐卡關

誰要喝下那杯毒酒？伊朗最高領袖神隱、高層內鬥 川普停戰恐卡關
伊朗提和談新條件 川普可能不接受

伊朗提和談新條件 川普可能不接受

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域