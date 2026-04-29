全球首場淘汰化石燃料會議登場 中、美與波灣油國缺席

哥倫比亞環境部長韋勒茲托瑞斯（Irene Velez Torres）。路透

全球首場淘汰化石燃料會議今天在哥倫比亞 登場，全球50多個國家與會。中國、美國與印度 等國則缺席。中東戰爭引發全球能源衝擊，凸顯依賴石油、天然氣與煤炭的風險。

法新社報導，哥倫比亞環境部長韋勒茲托瑞斯（Irene Velez Torres）在為這場為期2天的會議揭幕時強調：「讓這次會議成為歷史轉捩點。」

這場會議繞過了聯合國 （UN）的氣候談判，反映出國際社會對於聯合國遲遲未能解決導致氣候暖化的化石燃料問題日益感到不耐。

與會部長指出，中東衝突引發市場震盪，也強化了轉向再生能源以維護能源安全的必要性。

歐盟執委會負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在聖馬塔這座沿海城市告訴與會代表：「這場戰爭每持續一天，我們歐洲每天就損失5億歐元。」

他指出：「為了氣候行動，我們已有充分理由捨棄（化石燃料），現在基於商業與能源獨立的考量，理由更加充分。」

這場會議去年底便已宣布，但主辦單位指出，中東戰爭導致波斯灣出口量暴跌，進一步對逐步淘汰化石燃料的觀點提供支持。

然而，部分政府顧及供應缺口，正在考慮是否在短期增加化石燃料產量，凸顯了氣候計畫與能源安全之間的緊張關係。

出席這場會議的國家包括了澳洲、加拿大和挪威等主要化石燃料生產國，與奈及利亞、安哥拉與巴西等開發中的石油大國，以及依賴煤炭的土耳其和越南等新興市場。

不過，中國、美國與印度等全球溫室氣體排放大國，以及石油資源豐富的波斯灣國家並未出席。