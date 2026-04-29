尹錫悅8案纏身 妨害拘留案二審遭加重刑期將再上訴

南韓前總統尹錫悅。美聯社

韓國前總統尹錫悅 涉嫌妨害拘留案二審今天宣判，上訴法院將原本的5年刑期增至7年，律師團已表示將上訴至最高法院，而這只是尹錫悅身陷的8起刑事訴訟之一。

綜合法新社與韓聯社報導，法院今年1月進行一審時，認定尹錫悅（Yoon Suk Yeol）去年1月動用總統警衛處人員阻撓當局拘留自己。尹錫悅和檢方均提出上訴。

尹錫悅主張，針對他的拘留令是基於非法調查；特別檢察組則認為，尹錫悅犯行極其嚴重，應判處10年徒刑。

首爾高等法院法官今天宣布判處被告有期徒刑7年，稱被告不僅試圖阻撓檢方及其他人依法執行拘留，還對總統警衛處的公職人員下達違法指令，意圖把他們當成自己的私人保鑣來運用，他們可是國家公僕。

尹錫悅今天身穿黑色西裝、白襯衫出庭，聆聽結果時表情冷靜。

一審時，法院認定尹錫悅濫用職權，在舉行國務會議討論緊急戒嚴事宜時，僅召集部分國務委員。上訴法院維持這部分的有罪判決。

另外，針對尹錫悅下令把自己宣布戒嚴的辯護之詞發給外國媒體，上訴法院則推翻一審無罪判決，改判有罪。

至於一審法院認定尹錫悅雖然準備了偽造的文件，但未實際使用這些文件，上訴法院支持這項結論。

路透社報導，尹錫悅律師團今天表示，將向最高法院提出上訴，並批評上訴法院犯了錯，將僵硬的法律原則運用在可能被視為政治行為的事件上。

這起案件只是尹錫悅去年4月下台後面臨的8起訴訟之一。他自去年7月起入獄。

尹錫悅已在服無期徒刑

尹錫悅2024年實施戒嚴未遂，被認定帶頭叛亂，罪行遠比妨害拘留案嚴重。他已因此被判無期徒刑，目前正在服刑。

當年12月，尹錫悅突然透過電視向全國發表夜間講話，宣布緊急戒嚴。他表示，因國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，戒嚴是為了剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。

但戒嚴只持續大約6個小時。國會議員連夜趕赴國會議事堂，在緊急會議中駁回戒嚴。

尹錫悅的做法引發抗議及股市恐慌，亦讓美國等盟邦措手不及，同時也喚醒韓國人民對數十年前軍事政變的不安回憶。

在接下來幾個月內，尹錫悅遭到彈劾、罷免，並因發動戒嚴所遭受的一系列指控受審。

尹錫悅也對叛亂罪提出上訴，稱自己所做所為「完全是為了國家」。

另外，尹錫悅涉嫌於2024年10月下令以軍用無人機入侵北韓，正面臨另一場審判。

韓聯社報導，尹錫悅涉嫌為了替實施緊急戒嚴找理由，故意刺激北韓。特檢組則認為，無人機在平壤附近地區墜落，導致韓軍作戰和戰力等軍事機密外洩，尹錫悅等人一般利敵罪名成立。

特檢組在該案中求刑30年。尹錫悅的律師團否認指控，表示對於檢方所稱的這起行動，尹錫悅事前未下達命令，後續亦未批准。

夫妻皆訴訟纏身

尹錫悅的妻子、前第一夫人金建希（Kim Keon Hee）也因貪汙罪名入獄。

今年1月，金建希因收賄被判20個月徒刑，但上訴法院昨天推翻她操縱股價部分的無罪判決，刑期加重至4年。

金建希的律師也告訴法新社，他們將就此判決向最高法院提出上訴。