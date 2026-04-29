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高市證實日油輪通過荷莫茲海峽 韓國積極尋求穿越方案

中央社東京/首爾29日綜合外電報導
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日本首相高市早苗。歐新社
日本首相高市早苗。歐新社

日本首相高市早苗今天證實，一艘日本油輪已通過荷莫茲海峽，目前正向日本航行。面對這項消息，韓國外交部官員今天表示，當局正積極尋求讓韓國船隻通過該海峽的方案。

伊朗國營英語媒體「新聞電視台」（Press TV）昨天報導，一艘日本相關超大型油輪（VLCC）「出光丸」在獲得伊朗相關部門許可後，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，該油輪目的地為日本名古屋。

日本共同社報導，高市早苗今天在社群平台X上發文證實，已確認一艘日本相關船舶通過荷莫茲海峽，該船已離開波斯灣並正航向日本，船上有3位日籍船員。

日本政府相關人士今天說明，出光丸穿越荷莫茲海峽時「並未支付通行費」，這是日伊兩國政府磋商下取得的成果。

根據伊朗新聞電視台，出光丸3月初在沙烏地阿拉伯裝載200萬桶原油。

MarineTraffic的資料顯示，出光丸在日本時間28日下午6時左右通過荷莫茲海峽最狹窄部分，29日下午在阿曼灣航行，抵達日本預計約需花費3週時間。

另一方面，韓聯社報導，韓國外交部官員指出，首爾在堅守基本立場下與伊朗政府保持協商，積極探詢打破目前僵局的方案。

韓方基本立場為根據相關國際規範，對於困在荷莫茲海峽的韓國及所有國家與地區船隻，應保障其航行自由和安全。

韓國總統府青瓦台首席發言人姜由楨今天在記者會上被問及「韓船航行荷莫茲海峽問題」有何進展，她回應政府正積極尋求解決方案。

姜由楨指出，相關事務涉及廣大層面，應綜合考量船隻安全、航運公司立場等諸多因素，加上此事牽涉許多國家，因此政府正從多方面著手展開溝通與合作。

本月初另有3艘日本船隻穿越荷莫茲海峽，韓國目前則有26艘船舶被困在當地水域。

韓國政府曾派外交部特使赴德黑蘭與伊朗外交部長舉行會談，但未能取得實質成果。

日本 伊朗 高市早苗

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