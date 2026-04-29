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伊斯法罕核設施雖被炸 伊朗大量高濃縮鈾可能還在那

中央社紐約29日綜合外電報導
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Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核設施部分遇襲建物在20...
Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核設施部分遇襲建物在2025年12月7日（左圖）與2026年1月28日（右圖）的對比中，可見新搭建屋頂。美聯社

聯合國核監督機構負責人告訴美聯社，伊朗大部分高濃縮鈾很可能仍然存放在伊斯法罕核設施。當地去年遭轟炸，今年又在美國聯手以色列的戰事中受到強度較低的攻擊。

美聯社報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）昨天受訪時透露，IAEA已掌握美、以最新空襲對伊朗有何影響的衛星影像，而且正「持續獲取相關資訊」。

以色列去年6月對伊朗發動12天戰事時，IAEA停止對伊斯法罕（Isfahan）核設施的檢查。當時美國也轟炸了伊朗3處核場址。

葛羅西說，IAEA認為，伊朗很大一部分高濃縮鈾「在2025年6月的12天戰爭爆發時，就儲存在那裡，而且從那時起一直放在那裡」。

葛羅西說：「我們還沒辦法檢查，也無法否定這些材料與IAEA封條還在那裡。我希望我們能夠做到這一點，所以我告訴你的，只是我們目前最佳推測。」

衛星影像顯示，一輛載著18個藍色貨櫃的卡車在2025年6月9日駛入伊斯法罕核技術中心（Isfahan Nuclear Technology Center）的坑道，正好趕在去年6月戰事開打前。這些貨櫃據信裝有高濃縮鈾，很可能還在那裡。

葛羅西補充道，IAEA也希望檢查位於納坦茲（Natanz）與福爾多（Fordo）的伊朗核設施，那裡也有部分核材料。

伊朗是「禁止核子擴散條約」（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons）的簽署國。葛羅西說，按條約規定，伊朗必須開放核設施供IAEA檢查。

根據IAEA，伊朗目前擁有440.9公斤濃縮至60%純度的鈾，距離武器級的90%純度僅一步之遙。葛羅西曾說，IAEA推估大約200公斤的高濃縮鈾存放在伊斯法罕核設施的坑道內。

去年葛羅西告訴美聯社，若伊朗決定製造核武，目前的庫存可讓伊朗製造多達10枚核彈。

伊朗長期堅稱自身核計畫是和平用途。美國總統川普（Donald Trump）則曾說，美國對伊朗開戰的一大理由是為了防止伊朗有能力發展核武，但他同時堅稱去年6月的空襲已「徹底摧毀」伊朗的原子能計畫。（編譯：楊昭彥）1150429

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）。美聯社
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）。美聯社

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