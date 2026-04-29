中東能源緊張推升供應缺口 日媒：進口中國化工產品大增

日媒29日報導，日本化工業受中東能源供應緊張影響，石腦油（也稱為化工輕油、粗汽油，主要用作化學原料）短缺導致產能受限，帶動對中國塑膠與基礎化學品進口增加，部分品項3月進口量明顯成長並出現恢復性交易。（新華網資料照）

在中東戰事推動能源供應不確定性升高之際，日本 化工產業因石腦油短缺導致產能受限，帶動對中國化工品進口增加。日媒指出，在輕油（粗製汽油）短缺導致日本國產化學品缺貨的背景下，從中國採購塑膠和輪胎原料的動向正在加強。報導分析，日本企業加大採購中國塑膠與輪胎原料，雖多屬應急性質，但若低價中國原料進口成為常態，恐影響日本化工企業客戶結構。

日媒報導，中東危機影響，日本國內石腦油（也稱為化工輕油、粗汽油，主要用作化學原料）供應緊張，導致基礎化學品生產受限，部分化工產品出現缺貨。在此背景下，日本企業加大從中國採購塑膠及輪胎原料。從日本財務省與中國海關總署數據梳理，用於食品容器與塑膠袋的高密度聚乙烯，3月日本自中國進口量年增至2.7倍；聚苯乙烯增長76%，主要塑膠原料整體增長27%。

此外，部分基礎化學品亦出現恢復性進口。報導提到，日本自2021年以來未再自中國進口的丁二烯，今年3月進口量達197萬公斤；用於稀釋劑的二甲苯混合物亦出現6年半以來首次對日出口記錄。報導指出，乙烯、丙烯等基礎化學品多由輕油熱分解生成，日本約八成輕油依賴中東，霍爾木茲海峽受限使供應受阻，乙烯產線被迫降載。

至於供應來源，有分析稱，中國化工產業原料來源多元，除原油外亦使用天然氣與煤炭，煤化工產能維持運行。中國石油化工相關高層亦表示，部分裝置維持滿負荷。

中國電商平台亦顯示稀釋劑供應充足，部分商品標示「明日達」。中國企業在部分未受限制品項上亦轉向出口。日本大型商社負責人表示，為彌補中東供應擔憂，來自中國的進口交易增加。原本中國內需低迷，低價格化學品出口已呈增加趨勢。

不過，報導指稱，目前的替代採購被認為具有很強的應急措施的性質，但若成常態，對日本化學廠商可能成生死攸關問題。日本某大型化學企業的高層稱，「中國企業以中間材料等為中心進入供應鏈，試圖建立立足點」，流露出危機感。日本的大型化學企業為配合內需縮小，正推進生產基地的整合與關閉，但如果來自中國的進口產品湧入，有可能被迫進一步縮小規模。

報導並以鋼鐵業為例指出，中國企業的產能過剩仍在持續，內需無法消化的低價格鋼材被銷往海外，衝擊了全球市場。無法承受源自中國的「鋼鐵寒冬」的日本企業被迫推進生產重組。日本製鐵將國內15座高爐減少至10座。JFE控股（HD）除2023年關閉川崎市的高爐外，還計劃2027年度關閉廣島縣福山市的1座高爐。若中國產品持續流入，化學品也有貨像鋼鐵一樣走上「石化寒冬」之路。