阿聯宣布5/1退出OPEC 印度企業：充足能源有助經濟

阿達尼綠色能源（Adani Green Energy）執行董事阿達尼（Sagar Adani）表示，阿拉伯聯合大公國宣布退出OPEC與OPEC+，對印度或許是利多，因為有充足的能源，將有助印度強化經濟韌性。路透

阿拉伯聯合大公國宣布退出石油 輸出國組織（OPEC）與夥伴國OPEC+聯盟。印度 最大再生能源公司阿達尼綠色能源執行董事阿達尼今天對此表示，這對印度而言或許是利多消息，因為有充足能源，助印度強化經濟韌性。

阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯 長年在石油產量政策、競爭區域政治影響力上角力，在中東戰爭導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，全球能源供應出現短缺之際，宣布將於5月1日退出石油輸出國家組織及石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，阿達尼綠色能源（Adani Green Energy）執行董事阿達尼（Sagar Adani）今天在參加活動時表示，阿拉伯聯合大公國宣布退出OPEC與OPEC+，對印度或許是利多，因為有充足的能源，將有助印度強化經濟韌性。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，阿達尼指出，印度面臨能源短缺的挑戰，但印度與阿拉伯聯合大公國的關係密切，讓印度可能因此受惠。

阿達尼認為，包括衝突的發生、能源短缺對市場的衝擊等因素，都會對經濟造成連鎖反應，而在這個世代，可否取得能源，將決定經濟韌性的強度。

阿達尼指出，即便印度的人均能源消耗量遠低於全球水準，但仍有進行結構性擴張的必要，因為這樣才能確保能源在未來是可負擔的、具永續性的。

阿達尼呼籲，要讓經濟保持長期穩定，降低能源對進口的依賴十分重要，因此應該要以更多元的方式獲取能源，例如將再生能源結合水力、火力、核能等，以確保電力能穩定供應。

阿達尼提到，印度過去10年維持一貫政策，基礎設施也持續發展，為擴大能源投資創造有利環境，這對印度維持成長和韌性來說至關重要。

今日印度（India Today）報導，OPEC多年來靠限制產量來管理石油供應，並以此支撐油價，成員國皆以限制產量的方式，來維持油價穩定，阿拉伯聯合大公國退出OPEC，意味該國將不再受相關限制。

阿拉伯聯合大公國的石油產能約在每天485萬桶左右，現在該國打算在2027年以前，將產量拉高到每天500萬桶。

OPEC成立的主要目的，是要協調成員國之間的石油生產政策，以穩定全球石油價格，並確保供應穩定；阿拉伯聯合大公國是OPEC成員中，最大的產油國之一，其產量約占OPEC總產量的12%。