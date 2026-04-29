我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理三世今赴紐約 參觀911紀念館…今日5件事

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

梅爾茨批美 紐時：歐洲領袖取悅選民、討好川普只能擇一

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）3月3日在白宮會晤德國總理梅爾茨（左）。美聯社
美國總統川普（右）3月3日在白宮會晤德國總理梅爾茨（左）。美聯社

紐約時報29日分析，美國總統川普與德國總理梅爾茨近期因伊朗戰爭隔空交鋒，顯示要與川普保持友好並不容易。梅爾茨在整個伊朗戰爭期間盡力取悅川普，但本周似乎終於失去耐心。

紐時說，面對美伊戰爭的經濟等方面衝擊，外國領袖已更難繼續照以往方式討好川普；他們逐漸察覺，在安撫川普和取悅本國選民之間，只能擇一，且顯然不會選擇前者。

梅爾茨27日說，美國沒明確退場策略就攻擊伊朗，如今難以脫身；伊方讓美方遠赴巴基斯坦會談卻無功而返，整個美國伊朗高層玩弄、羞辱。川普28日在真實社群發文回擊，稱梅爾茨認為伊朗擁有核武也沒關係，根本不知自己在講什麼。

紐時指出，去年5月上任的梅爾茨投注不少心力維持與川普的友誼，屢次訪問白宮，在伊朗戰爭初期也去過，並在鏡頭前奉承川普。就伊朗問題，梅爾茨幾乎讓川普予取予求，包括允許美國全面使用在德國的軍事基地發動攻擊，並承諾正式停戰後派掃雷艦巡邏荷莫茲海峽。

但戰爭重創德國經濟，讓梅爾茨付出政治代價。海峽受阻、油價飆升使德國駕駛人和製造商措手不及，柏林也下調今年經濟成長預期。美伊開戰以來，梅爾茨的中間偏右「基督教民主黨」失守全國民調第一寶座，落後極右翼「德國另類選擇黨」幾個百分點。

本周，這些壓力似乎讓梅爾茨撐不住，做出上述批評。有德媒記者質疑梅爾茨是否浪費好不容易與川普建立的好關係，但這也暴露歐洲耐心已耗損。

開戰以來，幾乎每位主要歐洲領袖要不是批評美伊戰爭、批評川普，就是兩者都批評。英國首相施凱爾本月才說「受夠」川普。川普與教宗良十四世就戰爭問題交鋒時，長期被視為川普盟友的義大利總理梅洛尼，也發聲維護教宗；分析家指出，梅洛尼是意識到自己與川普的關係，在義大利已成一種政治負擔。

所有歐洲領袖中，西班牙總理桑傑士與川普就伊朗問題起衝突，獲得的政治利益最豐厚。桑傑士很早就高調反對該戰爭，不讓美國使用西班牙基地，雖激怒川普，卻提振自己在國內日漸低迷的政治聲望。

但紐時說，梅爾茨距離與川普決裂還很遠。梅爾茨29日才又說，就他看來，他與川普的私交仍「很好」。

白宮 德國 紐約時報

上一則

英王查理三世今赴紐約 參觀911紀念館…今日5件事

下一則

尹錫悅妨害拘留等案二審宣判 刑期從5年提高為7年

延伸閱讀

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普真實社群火線反嗆

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普真實社群火線反嗆
盟友撕破臉 川普砲轟義總理 戰爭中不助美、沒勇氣

盟友撕破臉 川普砲轟義總理 戰爭中不助美、沒勇氣
美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢

美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢
民調：美伊戰爭與爭議言論發酵 川普支持率陷低點

民調：美伊戰爭與爭議言論發酵 川普支持率陷低點

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11
美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植中國以外稀土供應鏈的重要據點。（路透）

美要求防務企業2027年前稀土不依賴中國 馬國工廠成據點

2026-04-27 10:20

超人氣

更多 >
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
未規畫退休財務？專家：69歲或許有最後機會

未規畫退休財務？專家：69歲或許有最後機會
現金收租逃稅？華人房東被房客勒索7萬 這招反敗為勝

現金收租逃稅？華人房東被房客勒索7萬 這招反敗為勝