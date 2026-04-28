Google在印度東南打造重大AI樞紐動土 負責龐大運算

科技業巨擘Google（谷歌 ）在印度 東南港市維查格（Vizag）打造其在美國以外最大人工智慧（AI）樞紐的計畫，今天舉行動土典禮；而維查格會是連接新加坡 的海纜登陸點。

法新社報導，Google去年10月承諾，未來5年將斥資150億美元，在位於安德拉邦（Andhra Pradesh）、正式名稱是維沙哈巴南（Visakhapatnam）的維查格興建這座龐大的AI中心。

Google負責全球基礎建設事務的副總裁科里（Bikash Koley）在動土典禮上表示：「Google對印度的數位未來所做的最大承諾，在今天達到首個具體里程碑。」

他進一步說，這項計畫「代表1份150億美元藍圖，要實現1個全端的AI生態系統」；而計畫的核心是1座「GW（百萬瓩）級資料中心園區，專為AI時代龐大的運算需求打造，用於驅動Gemini和Google搜尋等服務」。

科里並指出，Google在現有的孟買和清奈（Chennai）海底網路電纜登陸點之外，再將維查格設立為國際海纜門戶，將提高至關重要的風險分散，「增強印度數位骨幹的韌性，提升經濟安全性」，並讓印度與世界其他地區進一步連結。