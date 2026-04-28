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人口結構改變 德國出生人數降至戰後新低

中央社柏林28日專電
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德國面臨統一後第三波人口下滑，根據聯邦統計局最新數據，去年德國新生兒約65萬4300人，創下1946年來新低。分析認為，德國出生數減少主要受人口結構改變影響，過去歐盟東擴及中東難民潮帶來的出生人口紅利也正在消退。

德國聯邦統計局（Destatis）今天發布新聞稿指出，2025年德國新生兒約65萬4300人，較2024年減少3.4%，出生數已連續第4年下滑，降至戰後最低水準。

從區域來看，德國各邦出生數普遍下降，其中德東地區降幅約4.5%，德西則達3.2%。在所有聯邦中，僅漢堡（Hamburg）小幅成長，較去年增加0.5%；降幅最大則是位於德國東北部的麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）達8.4%。

根據新聞稿附上的分析報告，德國正面臨戰後第三波人口下滑，2025年德國死亡人數約為101萬人，較出生人數多出35萬2000人，創下戰後最大出生赤字。

分析指出，人口結構改變、戰爭與經濟下行帶來的不確定性，以及家庭價值觀的改變，都是新生兒數下滑主因。

1990年代適逢兩德統一，原東德地區因經濟轉型與社會制度變動，出生率一度大幅下滑，形成第一波「低出生世代」。如今這批人口已進入30歲左右的主要生育年齡，使潛在父母人數減少。

除人口結構，生活環境的不確定性也影響生育決定。報告指出，通膨、經濟前景不明與就業安全疑慮，均可能降低年輕世代生育意願；此外，租金上漲、住房不足，也讓許多家庭不敢輕易生小孩。

研究也發現，德國家庭觀念發生變化，過去「兩個孩子」的家庭理想逐漸淡化，取而代之的是重視生活品質與家庭關係，加上女性受教育程度與勞動參與提高，自然形成家庭少子化現象。

值得關注的是，外籍移民對德國生育率的支持正在減弱，報告顯示，外籍女性生育率自2017年持續下滑，過去因為歐盟東擴及中東難民潮帶來的出生人口紅利正在消退。

2017年以來，德國進入兩德統一後第三波出生人口下滑，報告認為，疫情與俄烏戰爭等重大事件的發生，會延後人們是否生小孩的決定，若延後的生育未在較高年齡補回，未來出生人口將持續下降。

德國 歐盟

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