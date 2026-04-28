川普不滿意…伊朗或向巴基斯坦提交調整版方案

伊朗提交的新談判方案，川普不滿意。(歐新社)

知情人士28日向美國媒體披露，由於美國總統川普 不滿意伊朗 提出的新談判方案，伊朗可能會在接下來幾天內向斡旋方巴基斯坦提交一份調整版方案。

了解斡旋進程的知情人士告訴美國有線電視新聞網(CNN)，伊朗外交部長阿拉奇28日結束對俄羅斯 的訪問後將返回德黑蘭，預計他將向伊朗領導層匯報情況並進行磋商。

報導說，巴基斯坦預計幾天內收到伊朗提出的調整版方案，但情況隨時可能發生變化，最終結果很大程度上取決於伊方會否提出一份美方更易接受的方案。

伊朗日前經由巴基斯坦向美國提出一份新談判方案。據媒體披露，方案提議分三階段漸進展開談判：第一階段談結束戰爭，第二階段聚焦荷莫茲海峽通航，第三階段涉及伊朗核問題。

白宮新聞秘書李維特27日證實，川普當天召集國家安全團隊討論伊朗提出的新方案。美國官員稍後告訴媒體，川普對這一方案不滿意，原因是方案前兩個階段不涉及伊朗核問題。《華爾街日報》報導，川普在會上沒有直接拒絕這一方案，但暗示伊朗缺乏談判誠意，既沒有承諾停止鈾濃縮活動，也沒有承諾永遠不研製核武器。