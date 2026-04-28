芬蘭鋰礦開發案開始運作 歐洲朝供應自主邁進

圖為在澳洲柏斯（Perth）展覽會上，展示了產自西澳大利亞的鋰輝石（spodumene）礦石。路透

位於芬蘭西部的歐洲首個鋰礦完整生產鏈開發案科立柏（Keliber）已開始運作，這項計畫將生產用於製造電動車 和智慧手機這類產品至關重要的電池級氫氧化鋰。

法新社報導，由於鋰已成為現代電子產品製造不可或缺的原料，因此被視為戰略資源。而目前全球供應大多來自中國，使得各國加快腳步開發自有礦源。

規模約7億8300萬歐元（約9.2億美元）的科立柏鋰礦計畫總面積達500多平方公里，目前已開始在芬蘭小鎮考斯蒂寧（Kaustinen）的須瓦亞維（Syvajarvi）露天礦場開採鋰輝石（spodumene），並已在同區域規劃另外6處礦場。

儘管歐洲其他國家如葡萄牙和捷克也蘊藏鋰礦，但科立柏公司執行長郝塔拉（Hannu Hautala）表示，這項計畫是首個從開採、選礦到精煉的完整生產鏈都在43公里範圍內。

鋰輝石含有1%的氧化鋰，從須瓦亞維礦場開採後，將先運至附近新建的選礦廠生產出沙狀精礦，之後再運往冶煉廠製成電池級氫氧化鋰。

科立柏計畫預計2年內開始全面運作。郝塔拉指出，這可發展及促進降低對進口鋰的依賴，例如從亞洲國家或澳洲；其生產的氫氧化鋰將供應給歐洲電池產業。

芬蘭地質調查所（Geological Survey of Finland）專家藍巴卡（Bo Langbacka）表示，芬蘭基岩蘊藏的鋰礦量在歐洲數一數二，出現鋰輝石的區域存在某種特定花崗岩；而隨著需求增加，其他公司也在想辦法開採。

科立柏計畫的大股東是南非礦業巨擘西班伊-斯蒂爾沃特（Sibanye-Stillwater），其自2021年開始投資，目前持股近80%。芬蘭國有企業芬蘭礦業集團（Finnish Minerals Group）則擁有20%股份，其餘股東是一群芬蘭投資人。

科立柏是西班伊-斯蒂爾沃特在歐洲的首起重大投資案，其執行長史都華（Richard Stewart）告訴法新社，這項礦業計畫雖然規模不大，但從技術和策略角度來看，對西班伊-斯蒂爾沃特「非常非常重要」。