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中菲南海爭端未歇 美菲等7國巴拉旺島反登陸演習

中央社菲律賓巴拉旺島27日綜合外電報導
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「肩並肩」軍演期間，美國與菲律賓軍人27日在菲國巴拉旺島海岸進行反登陸演習。路透
「肩並肩」軍演期間，美國與菲律賓軍人27日在菲國巴拉旺島海岸進行反登陸演習。路透

美國與菲律賓等7國部隊今天在面向南海的菲國巴拉旺島（Palawan）海岸，進行反登陸演習，以實彈打擊預設目標，攔截來襲威脅，成功阻止假想攻擊。

菲律賓軍方發言人先前表示，今年度「肩並肩」（Balikatan）演習將於4月20日至5月8日期間舉行，共有菲律賓、美國、日本、澳洲加拿大、法國及紐西蘭等7國參與，參演軍事人員規模逾1萬7000人。

路透報導，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）強調，巴拉旺島具重要戰略價值，因為該島面向南海，與自由群島（Kalayaan Island Group）隔海相望。

據報導，自由群島位處南海南沙群島（Spratly Islands）範圍，菲律賓主張該海域在其專屬經濟海域（EEZ）內。

布勞納告訴記者：「我們正捍衛自身的專屬經濟海域，這是我們取得資源、食物與能源的地方。因此，守護這片菲律賓領域非常重要。」

他提及，今年的反登陸演習包含高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），其與過去不同之處在於大幅採用無人系統，包括無人機。

中國過去曾批評菲律賓及其盟友舉行的聯合軍演，稱此舉升高區域緊張情勢。菲中雙方近年來在南海爆發多起海上衝突。中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，即便荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年已否決中方主張。

菲律賓與美國官員指出，今年「肩並肩」演習規模為歷年最大，參與國數量創新高。據報導，下階段演訓將移師菲律賓北部呂宋島（Luzon）舉行，呂宋島靠近台灣，是菲國最大島嶼。

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