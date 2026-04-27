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泰國擬縮減免簽名單 從93國減至57國提升旅遊品質

中央社記者李宗憲曼谷27日專電
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泰國政府擬將免簽國家名單從93國縮減至57國，並研議將原本60天免簽證措施縮短為30天，當局表示，此舉旨在加強對遊客的審查，藉此提升旅遊品質。

泰國鮮新聞（Khaosod）今天報導，觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，提議取消上屆政府於2024年7月推出的60天免簽政策，並恢復之前的免簽政策。

根據該提議，泰國將恢復原本的簽證政策，也就是將免簽名單從93國縮減至57個，允許停留天數從60天減少至30天。未來新增國家將視其是否符合免簽條件及遊客的旅遊習慣而定。

報導指出，蘇拉薩表示，政策調整是為了加強入境審查，並解決外國遊客利用免簽進行非旅遊行為的問題。

泰國2023年底開始給予台灣旅客赴泰免簽證待遇，每次最多可停留30天；2024年中宣布，台灣等93個國家旅客免簽入境泰國的停留天數自30天延長至60天。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天發表社論表示，新的簽證政策可能導致政府忽略真正的問題，即執法不力、移民數據混亂及貪腐問題，同時也可能削弱市場信心。

社論寫道，政府擬縮短免簽停留期限，主要基於遊客濫用制度、非法打工，以及為吸引「更高品質」遊客，但這些狀況「與停留時間長短關係不大，它們源自於執法不力及政策設計缺陷」。

另外，頻繁改變的入境規定也會為旅客、旅遊業者和投資人帶來不確定性。

社論指出，房地產市場和服務業者都依賴政策的可預測性，此次政策反覆無常可能會削弱市場信心。

簽證 泰國

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