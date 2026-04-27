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教宗接見坎特布里大主教 矢言努力克服歷史分歧

中央社梵蒂岡27日綜合外電報導
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教宗良十四世（左）27日在梵蒂岡接見坎特布里大主教馬來利（右）。歐新社
教宗良十四世（左）27日在梵蒂岡接見坎特布里大主教馬來利（右）。歐新社

教宗良十四世今天在梵蒂岡接見坎特布里大主教馬來利，寫下天主教領袖和英國國教首位女性精神領袖的歷史性會晤，兩人互贈禮物並一同祈禱，教宗矢言努力克服雙方歷史分歧。

路透報導，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）是全球14億天主教徒的領袖，馬來利（Sarah Mullally）則是全球約8500萬名普世聖公宗（Anglican Communion）信徒的精神領袖。兩人私下交談後前往一座17世紀小禮拜堂共同祈禱。

英國國教、英國聖公會（Church of England）於1534年脫離羅馬天主教。

教宗近日結束非洲4國出訪行程，他在當地發表演說時嚴厲譴責戰爭與暴政，使美國總統川普（Donald Trump）感到不悅。馬來利在正式致詞中感謝良十四世近日展現出有別以往的強硬演說風格。

她表示：「全球此時需要這種信息，謝謝。這提醒我們，儘管我們遭遇苦難，人們仍渴望美好且充實的生活，每天有無數人為實現此一共同福祉的願景努力不懈。」

良十四世說，天主教與英國聖公會在改善彼此關係上已取得進展，同時感嘆「過去數十年持續出現新問題」，但未詳述細節。他指出：「我們絕不允許接踵而至的挑戰攔阻我們一起向世界宣揚基督的每個潛在機會。」

馬來利會晤教宗前接受英國「ITV新聞」電視台（ITV News）訪問，她表示「心懷謙卑、非常榮幸」能會晤教宗，「英國聖公會與羅馬天主教擁有悠久的關係和團契…我們會持續在這個基礎上加深彼此連結」。

她還說：「我們從彼此身上獲得無法單憑自己創造出來的禮物，分別是深度禱告、見證的勇氣、患難中的忍耐，以及忠心事奉。」

教宗 梵蒂岡 良十四世

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