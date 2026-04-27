伊朗革命衛隊荷莫茲海峽附近強登2船 1船駕駛艙受損

27日在阿曼穆桑達姆（Musandam）遠望荷莫茲海峽的船隻。路透

伊朗 媒體昨天報導，伊朗革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽附近登上「MSC佛蘭塞斯卡號」與「伊帕米農達斯號」2艘貨櫃船。船公司證實，1艘船的駕駛艙在攻擊中受損、船員平安。

根據伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）和船舶追蹤資料，「MSC佛蘭塞斯卡號」（MSC Francesca）與「伊帕米農達斯號」（Epaminondas）2艘貨櫃船目前停在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近。塔斯尼姆通訊社稱這2艘船為以色列 所有。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，「MSC佛蘭塞斯卡號」為全球最大航運公司地中海航運（MSC）旗下的船隻。希臘籍貨櫃輪「伊帕米農達斯號」則為泰科諾馬公司（Technomar）所有，由地中海航運公司負責營運。

「伊帕米農達斯號」船東泰科諾馬公司昨天發表聲明指出，該船是在阿曼海岸外約32公里處遭強行登船，船上21名烏克蘭及菲律賓籍船員皆平安無恙。

該公司表示，「伊帕米農達斯號」駕駛艙在此次攻擊中受損。

伊朗方面說，這次行動是針對「美國恐怖主義勢力的海上劫掠」作出的回應。伊朗革命衛隊同時警告美國及其盟國不要採取進一步軍事行動，否則會遭報復，並重申伊朗對荷莫茲海峽的控制權。