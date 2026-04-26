白宮記協晚宴傳槍響後 白金漢宮：查理三世如期訪美

英王查理三世(右)與王后卡蜜拉。(美聯社)

在美國總統川普 出席的一場晚宴驚傳槍擊 後，白金漢宮今天宣布，英王查理三世與王后卡蜜拉預定前往美國的4天行程將依原計畫進行。

路透報導，白金漢宮（Buckingham Palace）發言人指出：「經過大西洋兩岸一整天協商，並依據政府建議，我們可以證實兩位陛下的國是訪問將會按照計畫進行。」

「國王和王后非常感謝所有迅速協助確保行程如期進行的人士，並且期待明天行程正式展開。」

法新社報導，白宮記者協會（White House Correspondents' Association）年度晚宴昨天深夜發生槍擊時，距離英王查理三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）展開為期4天對美國國事訪問還不到48小時。

白金漢宮稍早表示，查理三世對川普、第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）及其他賓客均未受傷感到「非常寬慰」。

於美國獨立250週年之際展開的這項訪問旨在彰顯英美歷史夥伴關係，期間查理三世與卡蜜拉將會走訪華府 和紐約。

查理三世也將成為自從他的母親、已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於1991年之後，首位在美國國會發表演說的英國君主。這對王室夫婦還將與川普和梅蘭妮亞共進下午茶，並且出席國宴。