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川普遇險英國首相通話致意 英王訪美行不排除調整

中央社倫敦26日專電
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英王查理三世(左)與川普總統。(路透資料照)
英王查理三世(左)與川普總統。(路透資料照)

美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴驚傳槍響，槍手遭制伏，未傷及現場高階官員。英國首相施凱爾今天與川普通話致意，國王查理三世也私下表達慰問。

英國首相府一名發言人表示，施凱爾（Keir Starmer）倫敦時間今天下午與川普（Donald Trump）通話，對川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）安全無恙表示欣慰，並祝福身中槍傷的美國特勤局（USSS）人員盡速康復。

施凱爾與川普接著討論中東情勢，包括應盡速恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運，以及英、法為此聯合約40個國家所做努力。相關軍事行動規劃國際會議甫於22至23日在倫敦舉行。

另一方面，查理三世（King Charles Ⅲ）訂27日起對美國進行國事訪問，行程涵蓋華府、紐約和維吉尼亞州。

按規畫，查理三世將接受川普設宴款待，兩人擬共同出席英美雙邊會談，查理三世另將在美國國會發表演說。華府是查理三世訪美行首站。

白宮記協晚宴驚傳槍響後，白金漢宮今天表示，查理三世對事態發展有充分掌握；針對訪美行程，白金漢宮方面正在考慮可能的變動，英美雙方正就此密切研商。

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