菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕夫婦預定將於5月最後一周訪問日本，在菲日紀念外交關係正常化70周年之際，深化戰略夥伴關係。歐新社

菲律賓總統小馬可仕夫婦預定將於5月最後一周訪問日本 ，在菲日紀念外交關係正常化70周年之際，深化戰略夥伴關係。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）今天宣布，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）應日本政府邀請，將於5月26日至29日赴日本國是訪問。

根據PCO公布行程，日皇德仁和皇后雅子將於皇居會見小馬可仕夫婦，並設國宴接待。

小馬可仕還將與日本首相高市早苗 舉行高峰會談，聚焦於菲日「強化戰略夥伴關係」（Strengthened Strategic Partnership）未來走向，同時討論當今國際局勢發展，特別是能源、糧食安全及區域海事安全。

小馬可仕也將會晤日本商界人士和旅日菲僑，強化經貿交流及關心僑民生活情況。

菲律賓與日本於1956年恢復外交關係，今年適逢70周年。兩國於2011年建立「戰略夥伴關係」，2015年深化為「強化戰略夥伴關係」；在面臨海上共同挑戰的情況下，逐年加強在基礎建設、海事安全、防務等領域合作。

2023年4月，日本推出「政府安全保障能力強化支援」（OSA）架構，菲律賓是首批受惠國。兩國國會去年批准「相互准入協定」（RAA），日本自衛隊今年首度直接參與菲美多場聯合軍事演習。

日本最近修訂「防衛裝備移轉3原則」及其運用方針，可能向菲律賓轉移數艘具反潛能力的中古阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦。