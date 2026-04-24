英國50萬人健康數據外流 一度上架中國電商平台

英國政府表示，英國人體生物資料庫（UK Biobank）50萬名成員去識別化的醫療數據近日一度在中國電商阿里巴巴 上架。該機構表示阿里巴巴在未有交易達成前，已迅速下架銷售資訊。

綜合法新社與路透報導，英國數據大臣莫瑞（Ian Murray）昨天告訴國會議員，此次外洩事件涉及該資料庫所有50萬名會員的資訊。他說，UK Biobank於20日通知政府，其資料庫數據似乎遭阿里巴巴電商平台幾名賣家以3個不同的商品清單形式出售。

莫瑞指出，「UK Biobank這個慈善機構的數據遭到濫用，令人難以接受」，並表示這些資料是中國三所研究機構透過合法管道下載。

中國外交部發言人郭嘉昆今天在記者會中被詢及此事，他回應說中國「向來依法保護個資權益」，但未提供進一步細節。

UK Biobank利用志願者醫療數據協助研究人員推動科學發現，像是改善針對失智症和癌症的篩檢與治療。

UK Biobank發布聲明說：「提供給三所中國學術機構的去識別化參與者數據，在阿里巴巴旗下的中國消費網站上架販售。」

該資料庫執行長柯林斯（Rory Collins）指出，「阿里巴巴在尚未有任何一筆交易達成前，已迅速下架販售資訊」，並強調這些數據不包含可辨識出特定個人的資訊。

據報導，涉事的三家中國研究機構存取該資料庫醫療數據的權限已遭暫停。

莫瑞說：「我們持續與UK Biobank合作，以釐清事發細節。我們已要求他們優先調查這些數據為何出現在網路上販售。」