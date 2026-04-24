川普傳擬暫停西班牙北約成員資格 北約：無此條款

美國可能因為西班牙在伊朗戰爭的立場，尋求暫停西班牙的北約成員資格，但北約表示，該組織沒有暫停成員資格或驅逐成員的條款。路透

路透今天報導，美國可能因為西班牙在伊朗戰爭的立場，尋求暫停西班牙的北約成員資格，但北約表示，該組織沒有暫停成員資格或驅逐成員的條款。

路透引述一名美國官員說法指出，一封五角大廈 內部電郵建議，美國可採取措施，懲罰未支持其軍事行動的盟友，包括暫停西班牙的北大西洋公約組織 （NATO）成員資格。

美國總統川普 一再批評北約盟國，指責他們在美方與以色列2月下旬聯手攻伊、以及伊朗隨後限制關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運後，仍不願扮演更重要角色。

西班牙拒絕允許美方使用其境內空軍基地攻擊伊朗，美軍在西班牙設有兩處軍事基地，包括羅塔海軍基地（Naval Station Rota）和摩倫空軍基地（Moron Air Base）。

一名北約官員告訴英國廣播公司（BBC），該組織創始條約「未預設任何關於暫停成員資格或驅逐成員的條款」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也淡化相關報導。他告訴記者：「我們不會根據電郵行事。我們依據正式文件以及官方立場行動，在此情況下即美國政府所採取的立場。」