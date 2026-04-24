川普傳擬暫停西班牙北約資格 義大利總理籲盟國團結

義大利總理梅洛尼24日在賽普勒斯首都尼柯希亞（Nicosia）參加歐盟峰會。路透

美國據報導正考慮暫停西班牙的北約成員資格，原因是西班牙拒絕支持對伊朗的相關軍事行動。義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）今天呼籲北約盟國保持團結。

路透報導，美國五角大廈內部電郵列出美國可採取的各種選項，以懲罰華府 認為未在美伊戰爭中支持美軍行動的北大西洋公約組織（NATO）盟國，其中包括暫停西班牙的北約成員資格。

一位不願具名官員透露，一份備忘錄詳述了這些政策選項，其內容顯示美方對部分盟國感到不滿，因為這些國家不願或拒絕提供美國在伊朗戰爭中需要的進入、基地使用與領空飛越權（access, basing and overflight rights, 合稱ABO）。

美國總統川普 曾嚴厲批評，北約盟國未派海軍協助荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復暢通。他並揚言考慮讓美國退出北約。

梅洛尼今天在賽普勒斯首都尼柯希亞（Nicosia）參加歐盟峰會時告訴記者：「北約必須保持團結。我相信這是力量的來源。」

她還提及：「我們必須致力於強化北約的歐洲支柱...這無疑必須與美方支柱相輔相成。」