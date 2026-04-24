日本岩手山林火災擴大 延燒面積僅次於2025年

衛星影像顯示，24日在日本岩手縣上平郡野火所產生的濃煙。路透

日本 岩手縣大槌町的山林火災今天邁入第3天，消防單位與自衛隊持續滅火。町公所表示，截至今晨6時，延燒面積擴大到約1176公頃。已知8棟建物被波及，目前未傳出傷亡。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，總務省消防廳表示，岩手縣大船渡市去年的山林火災，燃燒面積約為3370公頃，而這次火災是1989年之後，日本規模第2大的山林火災，僅次於大船渡市去年的山林火災。

大槌町公所表示，截至今晨，吉里吉里地區與其周邊的燃燒面積約948公頃，小鎚地區則為228公頃左右，燃燒面積總共約1176公頃。

町公所已經向當地1229個家戶、共2588人下達避難指示，並且已經開設4處避難所。

岩手縣政府與自衛隊今天上午開始投入直升機從空中滅火，與岩手縣相連的宮城縣與秋田縣政府，也派出防災直升機馳援。

總務省消防廳今天宣布，已經要求北海道、山形縣、福島縣、栃木縣、新潟縣5個地區出動緊急消防援助隊。投入滅火的團隊來自8個地區，總計442人。

大槌町赤濱地區一名61歲居民柏崎秀雄已經接獲避難指示，他與附近居民望著多處冒煙的山頭嘆息道，「火勢已逼近住家，即使火勢撲滅也會再度燃起。」

由於滅火行動仍在持續，且不清楚火勢何時受到控制。大槌町公所呼籲當地民眾持續留意。