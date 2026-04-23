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強化情蒐能力 日本眾院通過「國家情報局」設置法案

中央社東京23日專電
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日本政府為強化情蒐與分析能力，提出「國家情報局」設置法案，今天在眾議院全體會議獲朝野多數贊成通過，並送交參議院審議。由於部分在野黨也表態支持，即使在執政黨占少數的參議院，該法案仍可望通過，預計將在本屆國會內成立。

NHK報導，法案內容指出，將新設「國家情報局」，賦予整合與分析各省廳情報的綜合協調權限。

日本眾議院全體會議討論時，中道改革連合眾議員大島敦表示：「這項法案是為了支撐政府做出正確決策而建立基礎，可以理解其必要性並予以贊成。但是，對於是否會導致國民生活遭到監控的疑慮，政府須正面回應。」

國民民主黨眾議員野村美穗指出，不應僅止於設立組織，應持續深入討論，推動真正的情報體制改革。

參政黨的川裕一郎表示，法案是必要的一步，但對現實威脅的應對仍顯不足。反間諜相關法制尚未整體建構，須持續強化。

隨後表決時，該法案在自民黨與日本維新會等執政聯盟，以及中道改革連合、國民民主黨、參政黨、未來團隊等在野黨多數贊成下通過，並送交參議院。日本共產黨與令和新選組等投下反對票。

由於支持法案的國民民主黨與參政黨等在參議院擁有一定席次，預料法案將順利通過，並於本屆國會成立。

法案也通過附帶決議，要求日本政府在情報蒐集過程中，須充分避免不必要侵害個人資訊與隱私，並確保不進行損害政治中立性的情報活動。

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