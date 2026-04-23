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日本岩手山林大火延燒逾200公頃 逼近民宅自衛隊救援

中央社東京23日專電
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日本岩手縣大槌町22日發生山林火災，濃煙從山區升起。路透
日本岩手縣大槌町22日發生山林火災，濃煙從山區升起。路透

日本岩手縣大槌町昨天發生的山林火災整夜持續延燒，燒毀面積截至今天已擴大至約200公頃，部分地區火勢更逼近住宅僅約100公尺。當地政府已發布大規模避難指示，並動員自衛隊直升機加入空中灌救。

NHK、朝日新聞報導，大槌町今天召開記者會指出，此次火災分別發生在小鎚與吉里吉里兩地區，火勢在強風助長下迅速擴散，消防隊整夜持續作業，努力阻止火勢蔓延至民宅及設施。目前已燒毀包括住宅在內共7棟建築物，所幸暫未傳出人員受困，有一名60多歲女性在避難過程中跌倒受傷。

當地政府昨天對約900戶、1884人發布避難指示。截至今天上午6時，已有219人前往3處避難所避難。今天新增對澤山地區等地發布避難指示，對象擴大至1229戶、2588人。

根據釜石大槌地區行政事務組合消防本部，截至今天清晨6時，吉里吉里地區已有178公頃、小鎚地區23公頃被燒毀，總燒毀面積已超過200公頃。

這場大火起於昨天下午2時左右，在距離大槌町中心西北約8公里的小鎚山區發生火災；傍晚時，距離町中心東側約2公里的吉里吉里地區也發生火災。

入夜後風勢進一步增強，火勢不斷擴大。來自周邊的支援消防隊陸續抵達，山腳道路上排列著一整排消防車。當地消防團也從消防栓拉長水線，消防員徹夜進行灌救。

為防止災情惡化，當局今天清晨起重啟地面滅火作業，同時出動岩手縣與自衛隊直升機進行空中灑水，並視情況增加秋田、青森等地支援。

大槌町町長平野公三表示，火場情勢瞬息萬變，將持續蒐集資訊並向居民發布最新消息，同時提醒民眾留意，目前也發布了「北海道．三陸沖後發地震（餘震）注意情報」，呼籲民眾同時注意火災與地震兩項風險。

專家分析指出，此次火勢迅速擴大的原因，可能與「樹冠火」現象有關。

熟悉山林火災的千葉大學副教授峠嘉哉表示，3月到5月氣候乾燥加上強風，使火勢易蔓延至樹木上層。相較於地面落葉燃燒的「地表火」，「樹冠火」的火星更容易被風吹至遠處，導致大範圍延燒。

他並警告，若多處同時起火，消防力量容易被分散，增加救災難度，避難指示地區也可能持續變動或擴大，呼籲民眾隨時做好避難準備。

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