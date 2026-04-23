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荷莫茲海峽封鎖危機 專家分析可能情境籲採外交手段

中央社開羅23日專電
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美伊在荷莫茲海峽對峙升高，伊朗向通行船隻收費，美軍仍在中東部署。埃及專家指出，若...
美伊在荷莫茲海峽對峙升高，伊朗向通行船隻收費，美軍仍在中東部署。埃及專家指出，若美方動武，可能空襲伊朗無人機發射場或打擊能源網路等關鍵資產，呼籲外交手段為化解僵局唯一解方。路透

美伊在荷莫茲海峽對峙升高，伊朗向通行船隻收費，美軍仍在中東部署。埃及專家指出，若美方動武，可能空襲伊朗無人機發射場或打擊能源網路等關鍵資產，呼籲外交手段為化解僵局唯一解方。

綜合美國Axios新聞網、埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自2月底美伊爆發戰爭至今，已發生至少3起商船襲擊事件。伊朗最高國家安全委員會發表聲明，強調伊朗將持續控制並監控荷莫茲海峽直至戰爭完全結束，且所有通過船隻必須獲得伊朗許可，並負擔通行費用。

美方也採取強硬回應，在阿拉伯海攔截並扣留伊朗籍貨輪「圖斯卡號」（Touska）至今。

埃及策略研究中心資深研究員阿德勒（Mina Adel）22日接受「金字塔報」採訪時表示，伊朗海軍在美伊戰爭中幾乎全軍覆沒，伊朗因此轉而投資在非常規系統上，如反艦飛彈、空中與海上無人機，以及大量快速攻擊艇，並將這些裝備部署在山內隧道。如此一來，伊朗海軍無需與美軍正面交鋒；而美軍則需面臨一個難以鎖定的目標「幽靈部隊」。

阿德勒分析，美方選擇在此時對海峽實施封鎖的關鍵在於，當前仍處於停火階段，美軍可相對安全地機動部署，因為伊朗不太可能在停火期間冒險攻擊靠近其邊境的美國軍艦。

美軍目前在中東地區部署3艘航空母艦，並配備F-18戰鬥機中隊。阿德勒認為，這種部署方式顯示美方可能有兩種戰略方案。第一種是直接持續空襲伊朗飛彈與無人機發射場，以及監控海峽的基礎設施，清除海峽威脅，並保護荷莫茲海峽安全。但此類行動可能需要地面部隊來確保沿海地區安全，並降低瞄準目標時的風險。

第二條路則是避免在海峽內直接衝突，轉而優先打擊伊朗的能源網路等關鍵資產，並透過連續精準空襲，以迫使伊朗改變立場，這應該是較可能發生的方案。但這種策略將需依靠具備精確導引功能的重型武器，透過發動連續空襲，在短時間內造成重大破壞。

阿德勒認為，軍事對峙持續升溫，外交途徑是雙方唯一可行的選項。阿德勒強調，唯有透過外交手段，雙方才能各自向內部傳遞勝利訊息，以此作為完全停止軍事行動的催化劑。

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