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瑞士多地鴿患延燒 民眾動保團體批評撲殺禁餵措施

中央社蘇黎世22日專電
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自2023年1月起蘇黎世已實施鴿子禁餵令，透過減少食物來源，抑制繁殖數量。海報上...
自2023年1月起蘇黎世已實施鴿子禁餵令，透過減少食物來源，抑制繁殖數量。海報上標明，依據狩獵法相關規定，餵食野生動物屬於違法行為，違者將面臨罰鍰處分。中央社

瑞士多個大城市出現鴿子大量繁殖問題，造成市容髒亂、疾病傳染等隱憂。蘇黎世市政府因鴿糞污染問題，持續撲殺鴿子並實施禁餵令，引發瑞士動保團體與民眾抗議。

日前，蘇黎世市區有民眾拍攝到市政人員以籠子誘捕鴿子，並以擊暈與扭斷頸部等方式進行撲殺。此舉引發動保人士關注，掀起各界討論，相關影片更讓市政府的Instagram帳號湧入抗議聲浪，最終不得不關閉留言功能。

蘇黎世市政府對媒體瑞士資訊（Swissinfo）表示，市內鴿子每年產生約80噸鴿糞，已成為亟待解決的環境問題。目前每年撲殺數量約為910至1727隻。

市政府指出，自2023年1月起已實施鴿子禁餵令，透過減少食物來源，抑制繁殖數量，但部分民眾對動物有憐憫之心或缺乏相關認知，經常忽視禁令，政策成效有限。

琉森市府則向當地報紙琉森報（Luzerner Zeitung）表示，鴿糞破壞建築物外觀，清理作業相當費力，民眾餵食行為更加速鴿子繁殖。自2001年起，琉森推行「城市鴿子琉森」計畫，措施包括設立鴿舍並由專業人員定期管理，同時以假蛋替換真蛋來控制繁殖。

雖然琉森並未實施禁餵令，但市政府仍呼籲民眾不要隨意餵食。此外，琉森市政府以往每年也射殺約1000隻鴿子，不過撲殺數量已較過去大幅下降，目前僅在少數情況下進行，每年約5次。

據瑞士廣播電視台（SRF）報導，瑞士首都伯恩（Bern）也透過以假蛋替換真蛋，來減少鴿子繁殖。

瑞士民間團體「瑞士城市鴿子協會」（Stadttauben Schweiz）批評官方作法，認為撲殺無法解決長期問題。他們主張透過鴿舍集中餵養與管理，集中鴿子活動範圍，並藉由控制蛋的數量來降低繁殖率。

瑞士民眾坎佩內拉（Elio Campanella）於蘇黎世湖畔受訪時表示，瑞士社會重視生態平衡，城市也應保有野生動物的生存空間。但他認為，市政府的撲殺數量應經過審慎評估，並非為撲殺而撲殺；最重要的是在人與動物共存的環境中取得平衡，妥善處理與控制鴿子所帶來的公共問題。

瑞士城市琉森（Luzern）並未實施鴿子禁餵令，但市政府仍呼籲民眾避免隨意餵食。...
瑞士城市琉森（Luzern）並未實施鴿子禁餵令，但市政府仍呼籲民眾避免隨意餵食。撲殺鴿子是琉森現階段的做法之一，不過撲殺數量已較過去大幅下降。中央社

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